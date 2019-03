Torino, Sirigu da record: portiere più imbattuto nella storia del club

Torino-Chievo sarà ricordata a lungo nella carriera di Salvatore Sirigu. Il portiere ha infatti superato il record d'imbattibilità in maglia granata, considerando un intero torneo, che apparteneva dalla stagione 1976/1977 a Castellini con 517 minuti.

E lo ha fatto facendosi trovare pronto, oltre che nelle partite precedenti (prima di oggi i minuti erano 467), all'inizio del secondo tempo del match contro i clivensi, quando per ben due volte ha detto no a concluisioni ravvicinate di Djordjevic.

Al termine dei 90' contro la formazione di Di Carlo i minuti d'imbattibilità sono saliti a 557. Il prossimo impegno del Torino sarà il prossimo 10 marzo contro il Frosinone.

6 - Per la prima volta in un singolo campionato di Serie A il Torino ha mantenuto la porta inviolata per sei gare consecutive. Muraglia.