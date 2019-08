Torino-Shakhtyor Soligorsk: dove vederla in tv e streaming

Il Torino affronta lo Shakhtyor Soligorsk nella gara d'andata del 3° turno preliminare di Europa League: ecco dove vedere la gara in tv e streaming.

La corsa all' del passa dallo Shakhtyor Soligorsk. Il club bielorusso è l'avversario della squadra di Mazzarri nel terzo turno preliminare di Europa League: andata in casa dei granata, ritorno fissato tra una settimana.

Belotti e compagni nel turno precedente si sono disfati del Debrecen senza problemi: 3-0 in casa, 1-4 in trasferta. Al prossimo turno potrebbe attenderli il Wolverhampton, come sorteggiato dall'urna, che affronterà il Pyunik, squadra armena.

Lo Shakhtyor ha già affrontato due turni preliminari: ha battuto prima i maltesi dell'Hibernians con un doppio 1-0, poi nel secondo turno i danesi dell'Esbjerg vincendo 2-0 all'andata e facendo 0-0 al rritorno.

Per il Torino sarà un ritorno all'Olimpico Grande Torino, dopo aver giocato il match di secondo turno con il Debrecen al Moccagatta di Alessandria. Sarà anche la prima stagionale nel proprio stadio per la squadra di Mazzarri.

Nelle file del club bielorusso milita un ex granata: si tratta del difensore Pryyma, passato dai granata e dal tra il 2015 e il 2017. Con il Torino ha collezionato soltanto una presenza in Coppa .

In questa pagina potete trovare tutte le informazioni che servono su Torino-Shakhtyor Soligorsk: le ultime sulle formazioni e su dove vedere il match in tv e streaming .

TORINO-SHAKHTYOR SOLIGORSK: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Torino-Shakhtyor Soligorsk DATA 8 agosto 2019, ore 21.00 DOVE Stadio Olimpico Grande Torino, Torino ARBITRO Daniel Stefanski ( ) TV Sky STREAMING Sky Go

ORARIO TORINO-SHAKHTYOR SOLIGORSK

Torino-Shakhtyor Soligorsk, match d'andata del terzo turno preliminare di Europa League, si giocherà giovedì 8 agosto alle ore 21.00 allo Stadio Olimpico Grande Torino.

La sfida tra Torino e Shakhtyor Soligorsk sarà trasmessa su Sky. La partita si potrà seguire sull'emittente satellitare sul canale Sky Sport Uno HD (201, numero 472 sul digitale terrestre), sul canale Sky Sport Football (203) e sul canale 251.

Gli abbonati a Sky potranno anche usufruire del servizio Sky Go per poter seguire Torino-Shakhtyor Soligorsk in . La piattaforma si può raggiungere da pc, oppure scaricando l'apposita app su tablet o smartphone.

Walter Mazzarri deve sciogliere i dubbi a centrocampo e in attacco. Difesa e corsie non si toccano: davanti a Sirigu giocheranno Izzo, Nkoulou e Bremer, con De Silvestri a destra e Ansaldi a sinistra. Ballottaggio in mezzo con Rincon che cerca spazio, Meité e Berenguer a completare la mediana. Davanti possibile chance per Zaza, apparso in forma contro il Debrecen: affiancherà lui Belotti.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Berenguer, Ansaldi; Zaza, Belotti.

SHAKHTYOR SOLIGORSK (4-4-2): Klimovich; Matveichyk, Rybak, Lambulich, Antich; Burko, Ebong, Khadarkevich, Balanovich; Bakaj, Khvashchinski.