Torino-Sassuolo 'social': siparietto sulla rovesciata di Belotti

Stadio Olimpico Grande , 12 maggio 2019. A pochi minuti dal termine, con granata e sul 2-2, Andrea Belotti si inventa una prodezza balistica che vale vittoria e luci della ribalta.

Il Toro si impone 3-2 al termine di un match scoppiettante, che il club piemontese - nell'ambito del #CalcioGoalChain - ripropone su Twitter 'stuzzicando' simpaticamente gli emiliani.

"Siamo a otto minuti dalla fine con le squadre sul 2-2, cross dalla destra di De Silvestri per Belotti che la chiude così. Sassuolo, ora tocca a te".

Grazie al @TorinoFC_1906 per la nomination e per averci fatto rivedere l'ennesimo gol in rovesciata del @gallobelotti contro di noi 🤣👏



Siamo pronti a continuare la #CalcioGoalChain 🔗