Torino-Sassuolo: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Torino ospita il Sassuolo nel lunch match della 36ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Walter Mazzarri sfida il di Roberto De Zerbi nel lunch match della 36ª giornata di . I piemontesi sono settimi in classifica a quota 57 punti, frutto di 14 vittorie, 15 pareggi e 6 sconfitte, e nutrono ancora qualche speranza di qualificazione alla prossima , gli emiliani si trovano al 10° posto a quota 42 punti, a pari merito con la (ma in vantaggio sui biancazzurri negli scontri diretti), con un cammino di 9 vittorie, 15 pareggi e 11 sconfitte.

Il 'Gallo' Andrea Belotti è il miglior marcatore dei granata con 13 goal in 34 presenze, mentre Khouma Babacar e Domenico Berardi sono i giocatori più prolifici fra i neroverdi con 7 reti realizzate a testa. Il Torino ha ottenuto 2 vittorie consecutive e un pareggio nel Derby della Mole con la nelle ultime 3 giornate, il Sassuolo invece ha collezionato 2 pareggi e una vittoria nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA TORINO-SASSUOLO

Torino-Sassuolo si giocherà domenica 12 maggio 2019 alle ore 12.30 allo Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese. Sarà il 12° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE TORINO-SASSUOLO IN TV E STREAMING

Il lunch match Torino-Sassuolo sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi, con il commento tecnico di Dario Marcolin.

La partita sarà visibile su diversi dispositivi: ad esempio su pc, tablet e smartphone, oppure sulle smart compatibili con la app, o collegando il proprio televisore di casa a un decoder Sky Q o ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure ancora servendosi di dispositivi quali Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Dopo il fischio finale l'evento sarà reso disponibile on demand, cosicché tifosi e appassionati 'su richiesta' potranno vedere la partita integrale o gli highlights.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-SASSUOLO

Mazzarri ritrova in difesa Moretti dopo il turno di stop. A centrocampo sulle fasce agiranno a destra De Silvestri (favorito su Aina) e a sinistra Ansaldi, col rientrante Baselli al posto dello squalificato Rincon. In attacco è out Parigini ma recupera Iago Falque: sulla trequarti dovrebbe però agire nuovamente Berenguer, che sarà chiamato a supportare Belotti. Meno chance per Zaza.

De Zerbi dovrebbe riproporre l'ultimo 3-4-1-2, con Sensi trequartista. In attacco Berardi affiancherà Boga, in vantaggio su Babacar, mentre a centrocampo giostreranno Magnanelli e Bourabia, favoriti su Locatelli e Duncan. Sulle fasce Lirola e Rogerio, in difesa dovrebbe rivedersi Peluso a comporre la linea a tre con Demiral e Gian Carlo Ferrari.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Lukic, Meité, Ansaldi; Baselli, Berenguer; Belotti.

SASSUOLO (3-4-1-2): Consigli; Demiral, G. Ferrari, Peluso; Lirola, Magnanelli, Bourabia, Rogerio; Sensi; Berardi, Boga.