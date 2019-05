Torino-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Sensi trequartista, fuori Berardi

Il Torino insegue il sogno Champions nel lunch match contro il Sassuolo: Berardi neanche in panchina, Mazzarri conferma Belotti unica punta.

Le formazioni ufficiali

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Lukic, Meité, Ansaldi; Baselli, Berenguer; Belotti.

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Peluso; Duncan, Magnanelli, Bourabia; Sensi; Djuricic, Boga.

Il sogna ancora il quarto posto nel luncht match della trentaseiesima giornata, l'avversario dei granata è un già salvo.

De Zerbi perde Berardi, che va addirittura in tribuna per un attacco influenzale, al suo posto Sensi che viene avanzato dietro le punte alle spalle di Djuricic e Boga.

Solo panchina per Babacar. Nella difesa a quattro i due terzini sono Lirola e Peluso, confermati a centrocampo Duncan, Magnanelli e Bourabia.

Nessuna novità invece nel Torino con Baselli e Berenguer alle spalle dell'unica punta Belotti e Zaza ancora in panchina.

In difesa rientra Moretti dopo la squalifica, out Rincon a centrocampo. OIa Aina, influenzato, non è a disposizione.