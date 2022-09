Torino-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Ultima gara prima della sosta, di fronte Torino e Sassuolo: le info della gara, dalle formazioni a come vederla in diretta tv e streaming.

TORINO-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Torino-Lecce

Torino-Lecce Data: 17 settembre 2022

17 settembre 2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN , Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno Sky Sport 4K e Sky Sport 251

Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno Sky Sport 4K e Sky Sport 251 Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Ultima giornata di settembre in Serie A, prima della sosta delle Nazionali. Tra le gare del settimo turno anche quella tra Torino e Sassuolo, due squadre decise ad ottenere il prima possibile la salvezza così da poter puntare ad una qualificazione europea.

Il Torino ha perso soltanto tre delle 18 partite di Serie A contro il Sassuolo, la più recente il 18 gennaio 2020 - completano il bilancio sette pareggi e otto successi per i granata, che in questa sfida vanno in reti da 11 incontri consecutivi.

In questo avvio di stagione, almeno in termini di classifica, meglio il Torino con dieci punti racimolati rispetto ai sei del Sassuolo. Per i granata due sconfitte, le stesse dei neroverdi, ma meno pareggi in questo primo mese di gare ufficiali in Serie A.

Questa pagina vi tornerà utile per rimanere informati su Torino-Sassuolo: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere alla partita in diretta tv e streaming.

ORARIO TORINO-SASSUOLO

Torino-Sassuolo della settima giornata di Serie A si giocherà sabato 17 settembre 2022: appuntamento al Grande Torino alle ore 20:45.

DOVE VEDERE TORINO-SASSUOLO IN TV

Torino-Sassuolo verrà trasmessa in co-esclusiva da DAZN e Sky.

Nel primo caso sarà quindi possibile seguire la sfida su moderne smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a console di gioco come PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o ancora a dispositivi come TIMVISION BOX, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Nel secondo invece, i canali di riferimento per seguire la partita attraverso l’emittente satellitare saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio (canale 201); Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sarà Gabriele Giustiniani a curare la telecronaca di Torino-Lecce per DAZN. Al suo fianco, per il commento tecnico, ci sarà Simone Tiribocchi.

Telecronaca di Sky affidata invece a Dario Massara, con commento tecnico di Lorenzo Minotti.

TORINO-SASSUOLO IN DIRETTA STREAMING

Come di consueto, sarà possibile seguire il match tra Torino e Sassuolo anche in streaming su dispositivi mobili come smartphone e tablet, o ancora su pc e notebook.

Per quanto riguarda DAZN sarà sufficiente utilizzare l’apposita app compatibile con i sistemi iOS ed Android, o in alternativa collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

Sul fronte Sky invece, sarà possibile seguire la diretta streaming attraverso Sky Go.

Una terza opzione è rappresenta da NOW, ovvero il servizio on demand offerto da Sky che offre anche la visione delle partite trasmesse dall’emittente satellitare agli utenti che acquistano il pass Sport.

Per coloro che fossero impossibilitati a seguire Torino-Sassuolo in tv o in streaming, c’è un’ulteriore opzione che consente di non perdersi un solo istante della sfida: la diretta testuale di GOAL. Vi racconteremo tutte le fase salienti e gli eventi del match minuto per munito dal calcio d’inizio fino al triplice fischio.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-SASSUOLO

Juric deve fare a meno di Miranchuk, Ricci e Berisha. Tra i pali Milinkovic-Savic, difeso da Djidji, Buongiorno e Rodriguez, con Schuurs che dovrebbe partire dalla panchina. Esterni Lazaro e Vojvoda, con Singo fuori. Lukic e Linetty in mezzo, Sanabria sarà supportato da Vlasic e Radonjic.

DIonisi non può contare su Defrel, Traorè e Berardi, oltre allo squalificato Ruan e Muldur. In avanti occasione per Laurientè con Kyriakopoulos e Pinamonti. Thorstvedt, Lopez e Frattesi interni di centrocampo, con Consigli a coprire dietro Toljan, Erlic, Ferrari e Rogerio. Matheus e Ceide in panchina.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti, Kyriakopoulos.