Torino-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Diretta tv e streaming

Torino e Sassuolo si sfidano nella prima giornata del campionato di Serie A: tutte le informazioni per capire dove seguire il match in tv e streaming.

Inizia ufficialmente il campionato di e e si affrontano in quello che è il loro match di debutto nel torneo. Da una parte ci saranno i granata di Walter Mazzarri che arrivano all’appuntamento senza grandissimi cambiamenti e con un’intelaiatura ben collaudata, più rinnovati i neroverdi di De Zerbi che già all’esordio dovrebbe schierare diversi volti nuovi.

Per il Torino si tratta già del quinto impegno ufficiale stagionale. Impegnato nei preliminari di , dopo aver superato senza affanni gli ostacoli Debrecen e Shakhtyor Soligorsk, è reduce dalla sconfitta interna patita giovedì scorso contro il Wolverhampton nel match d’andata dei playoff che valgono l’accesso alla fase a gironi del torneo.

Secona uscita stagionale in gare ufficiali invece per il Sassuolo che ha staccato il pass per il quarto turno eliminatorio della Coppa regolando lo 1-0 grazie ad una rete di Traore.

In questo articolo troverete tutte le informazioni utili su Torino-Sassuolo: dalle notizie relative alle formazioni alle indicazioni su come guardare il match in tv e streaming.

TORINO-SASSUOLO: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Torino-Sassuolo DATA 25 agosto 2019, ore 20.45 DOVE Stadio Olimpico Grande Torino, Torino ARBITRO Michael Fabbri TV Sky STREAMING Sky Go

ORARIO TORINO-SASSUOLO

La sfida valida per il primo turno del campionato di Serie A 2019-2020 che vedrà impegnate Torino e Sassuolo, si giocherà domenica 25 agosto a Torino allo stadio Olimpico Grande Torino. Calcio d’inizio programmato alle ore 20.45, a dirigere la contesa sarà l’arbitro Michael Fabbri della sezione di Ravenna.

Torino-Sassuolo sarà trasmessa dall’emittente satellitare Sky. Il match andrà in onda sul canale Sky Sport (canale 253 satellite, 484 digitale) con collegamento con Sky Calcio Show a partire dalle 19,30.

Telecronaca dell’evento affidata ad Antonio Nucera.

Il match d’esordio in campionato di Torino e Sassuolo sarà trasmesso anche in e sarà quindi visibile per gli abbonati Sky, tramite dispositivi come pc, tablet o smartphone, attraverso Sky Go.

Walter Mazzarri dovrebbe far rifiatare alcune pedine dopo il match col Wolverhampton. Nkoulou va verso la panchina per l'ingresso di Bonifazi. Per il resto, Aina per De Silvestri, Rincon e Lukic al posto di Meitè e Berenguer. In attacco, fiducia a Belotti e Zaza.

Consueto 4-3-3 per Roberto De Zerbi. Il tecnico neroverde non potrà contare sugli squalificati Magnanelli e Berardi, la mediana dovrebbe quindi essere composta da Traorè (favorito su Duncan), Obiang e Locatelli. Nel tridente offensivo, non dovrebbero essere in dubbio le presenze di Caputo e Boga, mentre Brignola e Djuricic sono in ballottaggio per la terza maglia da titolare.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bonifazi, Bremer; Aina, Baselli, Rincon, Lukic, Ansaldi; Belotti, Zaza

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Traorè, Obiang, Locatelli; Brignola, Caputo, Boga