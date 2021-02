Torino-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Torino e Sassuolo a confronto per la 24esima giornata di Serie A: in questa pagina le formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

TORINO-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Torino-Sassuolo

Torino-Sassuolo Data: 26 febbraio 2021

26 febbraio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (251 del satellite)

Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (251 del satellite) Streaming: Sky Go e Now Tv

E' riuscito a riprendersi dopo diverse settimane, allontanando la zona calda. Ora il Torino affronta un Sassuolo lontano dal terzultimo posto, ma anche dall'Europa league, deciso a provare a mettere in difficoltà le grandi del torneo nel prossimo periodo. La sfida peraltro è a fortissimo rischio per via del focolaio Covid esploso in casa granata.

Il Torino ha battuto nell'ultimo turno di Serie A il Cagliari, dando una svolta alla propria stagione. Il Sassuolo non è invece tornato alla vittoria nel derby regionale contro il Bologna. 1-0 per i granata a Cagliari, 1-1 per la squadra di De Zerbi contro i rossoblù.

Torino e Sassuolo hanno dato vita ad un 3-3 spettacolare nella gara d'andata giocata al Mapei Stadium: Djuricic, Chiriches e Caputo in goal per i padroni di casa, mentre i granata, allora in mano a Giampaolo, hanno trovato la rete con Linetty, Belotti e Lukic.

Qui tutte le informazioni su Torino-Sassuolo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO TORINO-SASSUOLO

La partita tra Torino e Sassuolo sarà l'anticipo del 24esimo turno di Serie A: squadre in campo allo Stadio Grande Torino del capoluogo piemontese venerdì 26 febbraio 2021 alle ore 20:45. Ancora una volta a porte chiuse.

Torino-Sassuolo verrà trasmessa in diretta televisiva dell’emittente satellitare Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Ovviamente sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming mediante Sky Go , sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, utilizzando quindi la app per sistemi iOS e Android, sia su pc o notebook, in questo caso collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma.

Un'alternativa per vedere Torino-Sassuolo in diretta streaming è rappresentata da Now Tv , il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra i quali anche le partite di Serie A, tramite l'acquisto di uno dei pacchetti proposti.

C'è ancora un altro modo per seguire Torino-Sassuolo e non perdersi nulla riguardo la sfida del 24esimo turno di Serie A:. Vi racconteremo minuto per minuto tutte le fasi salienti della partita dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale.

Ovviamente la vicenda del focolaio Covid incombe pesantemente sulla formazione granata, ammesso che si giochi. Allo stato di quanto trapela, in base ai disponibili, potrebbero giocare Izzo, Nkoulou e Lyanco in difesa, davanti a Sirigu. Vojvoda e Ansaldi sulle fasce, terzetto di centrocampo formato da Lukic, Mandragora e Rincon. In attacco Verdi al fianco di Zaza.

Dall'altra parte De Zerbi deve rinunciare a Boga, sulla trequarti Berardi insieme a Djuricic e Maxime Lopez alle spalle dell'unica punta Caputo. In mediana c'è Locatelli con Magnanelli, mentre Consigli agirà tra i pali. Retroguardia composta da Muldur, Marlon, Ferrari e Rogerio.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; Vojvoda, Lukic, Mandragora, Rincon, Ansaldi; Verdi, Zaza.

SASSUOLO (4-2-3-1) Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Lopez, Djuricic; Caputo