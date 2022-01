Torino-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

TORINO-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Torino-Sassuolo

Torino-Sassuolo Data: 23 gennaio 2022

23 gennaio 2022 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Il Torino di Juric affronta il Sassuolo di Dionisi alla 23ª giornata di Serie A: due squadre che stazionano nella parte centrale della classifica, che stanno convincendo per gioco e risultati e che hanno bisogno di maggiore continuità per poter avere velleità europee.

Quella granata è una delle squadre più in forma del momento. Dopo il rinvio del match con l'Atalanta in programma il 6 gennaio il Toro ha battuto la Fiorentina con un sonante 4-0, per poi andare a vincere per 1-2 sul campo della Sampdoria.

Più altalenante l'avvio di 2022 dei neroverdi. In campionato sono reduci dal pesante 2-4 interno contro il Verona, arrivato però dopo il successo per 1-5 sul campo dell'Empoli. Gli emiliani poi hanno passato il turno in Coppa Italia, battendo per 1-0 il Cagliari.

Torino e Sassuolo sono due squadre quasi agli antipodi, con i granata che segnano abbastanza poco ma hanno la terza miglior difesa del campionato (dietro solo a Napoli e Inter). I neroverdi, invece, hanno realizzato ben 38 goal ma ne hanno subiti 37.

Basterà procedere con il pezzo, per conoscere i modi per vedere Torino-Sassuolo in tv e streaming. Potrete inoltre essere costantemente aggiornati riguardo alle formazioni.

ORARIO TORINO-SASSUOLO

Sarà lo stadio 'Olimpico Grande Torino' ad ospitare il confronto tra le formazioni allenate da Juric e Dionisi, domenica 23 gennaio 2022 alle ore 15.00. Dirige la sfida il sig. Francesco Fourneau della sezione di Roma 1.

DOVE VEDERE TORINO-SASSUOLO IN TV

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva Torino-Sassuolo. Potendo contare su un dispositivo come TIMVISION BOX, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast o su una console per giocare come PlayStation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), sarà possibile vedere la partita su un televisore non di ultima generazione. Molto più facile per chi possiede una smart tv, dovendo solo accedere all'app e selezionare l'evento desiderato.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Alberto Santi è il telecronista scelto da DAZN per il commento di Torino-Sassuolo. Il ruolo di commentatore tecnico è stato invece affidato ad Alessandro Budel.

TORINO-SASSUOLO IN DIRETTA STREAMING

Oltre alla possibilità di vedere la partita tv, c'è l'opzione streaming. DAZN la garantisce in molteplici modi: scaricando l'app per smartphone e tablet oppure accedendo al sito ufficiale tramite pc e notebook.

Gli abbonati potranno poi godersi gli highlights del match, oppure rivederlo per intero in un secondo momento visto che sarà disponibile on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Grazie alla consueta diretta testuale, anche noi di GOAL racconteremo la sfida dello stadio 'Olimpico Grande Torino'. Il racconto partirà dalle formazioni ufficiali e terminerà al fischio finale dell'arbitro.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO SASSUOLO

Juric non tocca il suo ormai consolidato 3-4-2-1, in cui Djidji (avanti su Zima), Bremer e Rodriguez comporranno il trio difensivo posto davanti a Milinkovic-Savic. In mediana Mandragora è in vantaggio su Pobega per giocare a fianco di Lukic, mentre sulle corsie esterne scorrazzeranno Singo e Vojvoda. Sulla trequarti Praet e Brekalo, alle spalle dell'unica punta Sanabria.

Confermato il 4-2-3-1 invece da Dionisi con Consigli tra i pali, Chiriches e Ferrari difensori centrali e Toljan-Rogerio come coppia di terzini. Lopez e Frattesi garantiranno qualità e quantità a centrocampo, mentre la trequarti sarà il terreno fertile di Berardi (che torna dalla squalifica), Raspadori e Kyriakopoulos. Scamacca sarà ovviamente il riferimento offensivo.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério; Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Kyriakopoulos; Scamacca.