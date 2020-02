Torino-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Verdi e Gabbiadini titolari

Nel Torino ci sono Lukic e Berenguer titolari, Lyanco in difesa. Sampdoria con Ekdal e Linetty al centro, Quagliarella regolarmente in avanti.

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Lyanco; De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina; Berenguer, Belotti, Verdi

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Murru; Ramirez, Thorsby, Ekdal, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella

Nuovo corso per il Torino, che per provare a rilanciarsi dopo diverse pesanti sconfitte ha scelto Moreno Longo come suo nuovo tecnico. Di fronte ai granata per il 23esimo turno c'è la Sampdoria di Ranieri, decisa ad allontanarsi dalla zona calda.

Longo sceglie il 3-4-3, Belotti prima punta supportato da Verdi e Berenguer. A centrocampo spazio per De Silvestri e Aina esterni, con Rincon e Lukic interni. Davanti a Sirigu spazio da titolari per Izzo, N'Koulou e Lyanco.

Nella Sampdoria c'è Gabbiadini di spalla a Quagliarella, con Thorsby, Ramirez, Linetty ed Ekdal a comporre il reparto di centrocampo. In porta ci sarà Audero, mentre Bereszynski e Murru sono i terzini titolari. Al centro della retroguardia Colley e Tonelli.