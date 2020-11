Torino-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Torino ospita la Sampdoria nella nona giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

TORINO-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 30 novembre 2020

30 novembre 2020 Orario: 18.30

18.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Momento non troppo felice per entrambe le squadre:si affrontano per rialzare la testa dopo risultati negativi. I granata hanno collezionato un solo successo nelle ultime cinque uscite e arrivano da un avvio di stagione del tutto negativo.

Dopo il derby pareggiato contro il i blucerchiati hanno invece perso due importanti scontri diretti contro e , ma mantengono un buon margine di cinque punti dalla zona retrocessione, dove è ancorato proprio il Toro.

Giampaolo con il dubbio Belotti, vero trascinatore della squadra con già sei goal all'attivo: accanto al centravanti della nazionale agirà il ritrovato Zaza. Occhi puntati sul solito Quagliarella in casa Samp: l'esperto attaccante è il capocannoniere della squadra con quattro centri.

In questa pagina tutte le informazioni su Torino-Sampdoria: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

Altre squadre

ORARIO TORINO-SAMPDORIA

La sfida tra Torino e Sampdoria si giocherà lunedì 30 novembre 2020 alle ore 18:30: sarà la penultima gara del nono turno di , fischio d'inizio all'Olimpico di Torino.

Torino-Sampdoria sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky e andrà in onda precisamente sul canale Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A, canale 202.

Torino-Sampdoria potrà essere seguita anche in diretta mediante Sky Go: la partita sarà visibile su pc e notebook collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, ma anche su dispositivi mobili come gli smartphone e i tablet scaricando l'apposita app per sistemi Android e iOS.

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

La partita può inoltre essere vista in streaming su Now Tv: occorrerà acquistare uno dei pacchetti dedicati dal servizio live e on demand di Sky.

Attraversosarà possibile seguire come sempre il match ancheCollegandovi con il sito avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto di, dal calcio d'inizio al fischio finale.

Emergenza in casa granata con Lukic, Gojak e Vojvoda ancora out e la coppia offensiva Verdi-Belotti acciaccata. Il Gallo comunque stringerà i denti per esserci dal primo minuto accanto a Zaza, più difficile il recupero di Verdi per la panchina. Nkoulou guiderà la difesa a 3 con Lyanco e Bremer, Singo riproposto a destra..

Nella Sampdoria ballottaggio a sinistra tra Damsgaard e Jankto, mentre Ramirez prenderà posto alle spalle di Quagliarella. Scalpitano anche Verre e Gabbiadini. Tornano invece dal primo minuto Tonelli e Augello nella linea difensiva a quattro.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Lyanco; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella.