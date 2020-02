Torino-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Torino sfida la Sampdoria nell'anticipo della 23ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il , passato sotto la guida di Moreno Longo con l'addio di Walter Mazzarri, sfida in casa la di Claudio Ranieri nell'anticipo della 23ª giornata di . I piemontesi si trovano al 12° posto in classifica con 27 punti, frutto di 8 vittorie, 3 pareggi e 11 sconfitte, i liguri invece sono sedicesimi a quota 20, con un cammino di 5 vittorie, 5 pareggi e 12 k.o.

I 52 precedenti giocati in Serie A fra le due formazioni in casa dei granata sorridono a questi ultimi con 29 vittorie, 15 pareggi e 8 affermazioni blucerchiate. In particolare il Torino è imbattuto negli ultimi 5 confronti interni contro la Sampdoria nel massimo campionato italiano, con 3 vittorie e 2 pareggi.

L'ultimo exploit dei genovesi in casa dei granata risale al 2 marzo 2014, quando una vittoria per 0-2 siglata dai goal di Okaka e Gabbiadini regalò i 3 punti in palio alla squadra di Sinisa Mihajlovic contro i granata di Gian Piero Ventura.

Il Torino è reduce da un periodo particolarmente negativo, caratterizzato da 3 sconfitte consecutive nelle ultime 3 partite, che hanno indotto la società e il tecnico Walter Mazzarri ad optare per la rescissione consensuale del contratto. I granata, inoltre, hanno perso 4 delle ultime 6 gare interne nel torneo.

I blucerchiati invece sono reduci da una vittoria, 2 sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 giornate. Nell'unica occasione in cui aveva ottenuto 22 punti nelle prime 20 giornate, ovvero nella stagione 1998/99, era poi retrocessa in Serie B. Allora però mancavano 12 partite alla fine del campionato, stavolta invece 16.

Il 'Gallo' Andrea Belotti è il miglior marcatore del Torino con 9 reti, Fabio Quagliarella invece, con 6 goal realizzati, è il giocatore più prolifico della Sampdoria nel torneo. In questa pagina tutte le informazioni su Torino-Sampdoria: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

TORINO-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Torino-Sampdoria

Torino-Sampdoria Data: 8 febbraio 2020

8 febbraio 2020 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO TORINO-SAMPDORIA

Torino-Sampdoria si disputerà il pomeriggio di sabato 8 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Paolo Valeri della sezione di 2, è in programma alle ore 18.00. Sarà il 106° confronto in Serie A fra le due formazioni.

L'anticipo Torino-Sampdoria sarà trasmesso in esclusiva in diretta televisiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Federico Zancan, che sarà affiancato da Renato Zaccarelli al commento tecnico.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di vedere Torino-Sampdoria in diretta su Sky Go, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android.

L'alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, inclusa la Serie A, acquistando uno dei pacchetti offerti.

Longo potrebbe schierare il Torino con il 3-4-3. Davanti Berenguer e Verdi potrebbero agire ai lati di Belotti, mentre a centrocampo Lukic e Rincon saranno i due interni, con De Silvestri e Aina a presidare le due fasce. In difesa, davanti al portiere Sirigu, una linea a tre con l'inserimento di Lyanco accanto a Izzo e N'Koulou.

Ranieri dovrebbe confermare il 4-4-2. Fra i pali agirà Audero, davanti a una linea difensiva con Bereszynski e Murru esterni bassi e Colley e Tonelli coppia centrale. In mediana Ramirez e Linetty potrebbero essere le due ali, con Thorsby ed Ekdal interni. Dovrebbe essere comunque convocato Jankto, che ha superato i suoi problemi fisici. In attacco va verso il recupero Quagliarella dopo il duro colpo alla caviglia subito nella partita con il .

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Lyanco; De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina; Berenguer, Belotti, Verdi.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Murru; Ramirez, Thorsby, Ekdal, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella.