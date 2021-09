Torino-Salernitana dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Torino riceve la Salernitana alla 3ª di campionato: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

TORINO-SLAERNITANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Torino-Salernitana

Torino-Salernitana Data: 12 settembre 2021

12 settembre 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Al rientro dopo la pausa per le Nazionali, Torino e Salernitana si affrontano nella 3ª giornata di Serie A. Sono due squadre che hanno iniziato la stagione con il piede sbagliato e che, almeno al momento, sono destinate a lottare fino alla fine per la salvezza.

La formazione allenata da Ivan Juric ha rimediato due sconfitte nelle prime due gare di campionato, contro Atalanta e Fiorentina. L'unica gioia è arrivata dalla Coppa Italia, battendo la Cremonese anche se ai rigori e tra mille sofferenze.

Inizio di stagione identico per la Salernitana, che all'esordio ha perso per 3-2 a Bologna e alla prima in casa ha rimediato un pesante 0-4 contro la Roma. Una scossa certamente l'ha data l'arrivo del fuoriclasse ex Bayern Monaco Franck Ribery.

L'ultimo precedente tra Torino e Salernitana giocato in terra piemontese è datato 20 febbraio 2010. Era la 26ª giornata di Serie B e i campani s'imposero per 2-3 grazie ai goal di Dionisi (doppietta) e Kyriazis.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Torino-Salernitana: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO TORINO-SALERNITANA

Torino-Salernitana è in programma domenica 12 settembre alle ore 15.00, allo stadio 'Olimpico Grande Torino'. Dirige la sfida il Sig. Gianluca Aureliano della sezione di Bologna.

Il match che vedrà opposte le formazioni allenate da Juric e Castori verrà trasmesso su DAZN . Basterà disporre di una moderna smart tv per accedere all'apposita app, oppure collegare gli altri tipi di televisioni ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

All'interno del palinsesto di DAZN , la sfida tra piemontesi e campani verrà commentata da Andrea Calogero mentre sarà Stefan Schwoch il commentatore tecnico.

L'app di DAZN non è disponibile solo su smart tv o sugli altri televisori attraverso i metodi citati in precedenza. Può essere fruibile anche da dispositivi come pc, smartphone e tablet, che consentono di vedere in streaming eventi come appunto Torino-Salernitana.

IN DIRETTA SU GOAL

Naturalmente qui su Goal non mancherà la cronaca testuale del match, partendo dalle formazioni ufficiali per poi arrivare al fischio finale e proseguire con pagelle, dichiarazioni dei protagonisti e approfondimenti vari.

Dubbi in ogni reparto per Juric, che dovrebbe inizialmente lasciare in panchina il neo arrivato Praet. Sarà Lukic a giocare in mediana in coppia con Mandragora, con Singo e Ansaldi come esterni. L'altro volto nuovo Brekalo e Pjaca giocheranno sulla trequarti, con Belotti ancora in dubbio per il suo problema al perone: pronto Sanabria. Izzo-Bremer-Rodriguez, infine, sarà il trio difensivo davanti a Milinkovic-Savic.

Castori risponde con il classico 3-5-2, in cui la novità suggestiva potrebbe essere rappresentata da Ribery, anche se è più probabile che il francese parta dalla panchina: Bonazzoli titolare in coppia con Simy. per il resto Belec in porta, protetto da una difesa formata da Strandberg, Gyomber e Gagliolo. Kechrida e Ruggeri agiranno sulle fasce, in una mediana completata da Mamadou Coulibaly, Di Tacchio e Obi.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Aina; Pjaca, Brekalo; Sanabria.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M.Coulibaly, Di Tacchio, Obi, Ruggeri; Simy, Bonazzoli.