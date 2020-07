Torino-Roma, le formazioni ufficiali: Perez titolare, Belotti no

Spazio per Singo e Ansaldi nel Torino, gioca titolare anche Verdi. Roma con Cristante, Kolarov in difesa. Bruno Peres esterno di centrocampo.

TORINO (3-4-1-2): Ujkani; Lyanco, Nkoulou, Bremer; Singo, Meitè, Lukic, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Zaza.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Cristante, Spinazzola; Carles Perez, Mkhitaryan; Dzeko.

L'articolo prosegue qui sotto

Il è salvo e giocherà la prossima , ma il team granata vuole ottenere più punti possibile per salutare l'attuale campionato di Serie A. Di fronte la , decis a qualificarsi all' , già ottenuta, senza però passare dai playoff.

Altre squadre

Nel Torino spazio per Ukkani e non Sirigu in porta, difeso da Lyanco, Nkoulou e Bremer. Esterni di centrocampo Singo e Ansaldi, in mezzo Meità e Lukic. Verdi e Berengues sulla trequarti a supporto di Zaza, solo panchina per Belotti.

La Roma sceglie Dzeko come prima punta, supportato da Mkhitaryan e Carles Perez sulla trequarti. Interni Cristante e Diawara, con Spinazzola e Bruno Peres esterni. In porta c'è Pau Lopez, difeso da Mancini, Smalling e Kolarov come centrali di difesa.