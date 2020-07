Torino-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Torino e Roma si affronteranno nel penultimo turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederlo in tv e streaming.

TORINO-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 29 luglio 2020

29 luglio 2020 Orario: 21.45

21.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Senza più incombenze di classifica, sparite dopo il pari con la e la sconfitta del a , il Torino può chiudere con serenità la propria - tribolata - stagione sfidando una Roma a caccia della fase a gironi di (competizione a cui è già qualificata).

Granata reduci dal punto di Ferrara che ha significato salvezza matematica, giallorossi che battendo la hanno alimentato il testa a testa col in chiave quinto posto.

In questa pagina tutte le informazioni su Torino-Roma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO TORINO-ROMA

La gara valida per la 37esima giornata del campionato di che vedrà protagoniste Torino e Roma, si giocherà mercoledì 29 luglio 2020 allo stadio Olimpico Grande Torino. La sfida si disputerà ovviamente a porte chiuse così come stabilito dal protocollo adottato per fronteggiare l’emergenza Covid-19 e che si è reso necessario per la ripresa del torneo. Il calcio d’inizio dell’incontro è stato programmato alle ore 21.45.

Torino-Roma verrà trasmessa in diretta dall’emittente satellitare Sky sul canale Sky Sport Serie A (digitale terrestre e satellite) e su Sky Sport (canale 252 del satellite).

Torino-Roma sarà come di consueto trasmessa anche in . Coloro che sono abbonati a Sky, potranno quindi seguire la sfida tra granata e scaligeri attraverso dispositivi mobili come tablet e smartphone, o ancora tramite pc o notebook, con Sky Go. Nel primo caso bisognerà utilizzare l’apposita applicazione sviluppata per i sistemi iOS e Android, nel secondo basterà invece collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

Altra opzione è rappresentata da Now Tv , ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione dei match di Serie A a chi acquista uno dei pacchetti proposti.

IN DIRETTA SU GOAL

Anche Goal vi darà la possibilità di non perdere un solo minuto di Torino-Roma. Collegandovi al portale sarà infatti possibile seguire la nostra diretta testuale. Vi aggiorneremo con tutte le ultime notizie e le novità di formazione fino al calcio di avvio, per poi raccontarvi fino al triplice fischio finale tutti gli eventi e le azioni salienti della sfida.

Torino senza Rincon squalificato e De Silvestri ko, oltre al lungodegente Baselli: maglia per Aina e Lukic, mentre in attacco confermatissimo il trio Verdi-Zaza-Belotti con l'ex a ispirare le due punte.

Roma senza Pellegrini, operato al naso: dentro Zaniolo dal 1', favorito su Carles Perez, così come Cristante può rilevare Diawara in mediana. Sugli esterni Bruno Peres e Spinazzola, in difesa Kolarov ancora centrale.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Aina, Meitè, Lukic, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; B. Peres, Veretout, Cristante, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko.