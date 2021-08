A cinque giorni dall'esordio nella Serie A 2021/2022 contro l'Atalanta, scatta l'allarme in casa Torino. L'allenatore granata Ivan Juric perde per infortunio il capitano Andrea Belotti e il compagno di reparto Simone Zaza, oltre al giovane Millico.

Dopo il successo ai rigori nei sedicesimi di finale di Coppa Italia contro la Cremonese, la squadra granata deve fare i conti con i problemi fisici rimediati da alcuni calciatori. Juric perde alcuni pezzi da 90 in attacco e dovrà fare i conti con l'emergenza già in occasione della prima giornata del nuovo campionato.

"Lavoro differenziato per Ansaldi, Baselli e Millico. Terapie per Belotti, post trauma contusivo alla caviglia destra subìto nel corso del match di ieri sera. Terapie anche per Kone e Zaza, per gli esiti del trauma contusivo al ginocchio sinistro rimediato nell’allenamento di sabato scorso: per quanto concerne l’attaccante, gli esami strumentali hanno evidenziato un interessamento distrattivo parziale del legamento collaterale mediale; le sue condizioni verranno valutate secondo l’evoluzione clinica".

Belotti è uscito anzitempo in occasione del match di Coppa Italia e ha rimediato un brutto colpo alla caviglia. Situazione più preoccupante per quanto riguarda Zaza: come si legge nel comunicato, l'ex attaccante della Juventus ha rimediato un problema al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Le sue condizioni sono da valutare: Zaza salterà le prime gare di Serie A, prima della sosta, contro Atalanta e Fiorentina.

Antonio Sanabria e Marko Pjaca si candidano per una maglia da titolare per il match contro l'Atalanta di Gasperini: possibile impiego della coppia formata dallo spagnolo e dal croato nel match in programma sabato alle 20:45.