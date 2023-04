Il Torino perde Radonjic per infortunio: lesione al retto femorale

Il Torino ha comunicato che Nemanja Radonjic ha riportato una lesione al retto femorale. Salterà certamente l’Atalanta.

Brutte notizie per il Torino alla vigilia della sfida valida per il 32° turno di campionato contro l’Atalanta.

La compagine granata perde infatti uno dei giocatori più utilizzati da Ivan Juric nel corso delle ultime settimane: Nemanja Radonjic.

Il giocatore serbo ha riportato un infortunio al retto femorale sinistro e a confermarlo è stato il Torino attraverso una nota nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

“Il Torino Football Club comunica che Nemanja Radonjic è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione al retto femorale sinistro. La prognosi verrà valutata secondo l’evolversi clinico dell’infortunio”.

Il club granata non ha quindi reso noti i tempi di recupero ed il grado della lesione riportata e non è quindi da escludere che Radonjic, sin qui 28 presenze e 2 reti in campionato, possa essere costretto a saltare anche le prossime partite.