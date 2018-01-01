Torino-Parma, le pagelle: Gervinho scatenato, delude Belotti
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TORINO
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SIRIGU 7
IZZO 5
NKOULOU 5
DJIDJI 5 (47’ ZAZA 5)
DE SILVESTRI 5
RINCON 5,5
BASELLI 6,5 (82’ PARIGINI SV)
SORIANO 5 (58’ BERENGUER 5)
AINA 5
IAGO FALQUE 5
BELOTTI 5
PARMA
SEPE 6,5
IACOPONI 6
BRUNO ALVES 6,5
BASTONI 6,5
GAGLIOLO 6,5
GRASSI 6
SCOZZARELLA 6,5 (77’ DEIOLA 6)
BARILLA’ 6,5
GERVINHO 7,5
INGLESE 7 (69’ CERAVOLO 6)
BIABIANY 6 (69’ GAZZOLA 6)