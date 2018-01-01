Risultati Live
Serie A

Torino-Parma, le pagelle: Gervinho scatenato, delude Belotti

Ultimo aggiornamento
Commenti()
Nel Torino bene Sirigu e Baselli, deludono la difesa e Belotti. Nel Parma Gervinho su tutti, Inglese segna un goal da vero bomber.

TORINO

Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

SIRIGU 7

IZZO 5

NKOULOU 5

DJIDJI 5 (47’ ZAZA 5)

DE SILVESTRI 5

RINCON 5,5

BASELLI 6,5 (82’ PARIGINI SV)

SORIANO 5 (58’ BERENGUER 5)

AINA 5

IAGO FALQUE 5

BELOTTI 5

PARMA

SEPE 6,5

IACOPONI 6

BRUNO ALVES 6,5

BASTONI 6,5

GAGLIOLO 6,5

GRASSI 6

SCOZZARELLA 6,5 (77’ DEIOLA 6)

BARILLA’ 6,5

L'articolo prosegue qui sotto

GERVINHO 7,5

INGLESE 7 (69’ CERAVOLO 6)

BIABIANY  6 (69’ GAZZOLA 6)

Prossimo articolo:
SPAL-Cagliari 2-2: Rimonta sarda al 'Mazza'
Prossimo articolo:
DIRETTA: Boca Juniors-River Plate LIVE!
Prossimo articolo:
Convocati Serie A: 12ª giornata
Prossimo articolo:
Finale Copa Libertadores Boca Juniors-River Plate: diretta streaming gratis
Prossimo articolo:
Copa Libertadores, Boca-River rinviata: si recupera domani alle 20
Chiudi