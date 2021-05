Torino-Parma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il posticipo del lunedì del 34° turno è Torino-Parma: in questo articolo tutto sulle probabili formazioni e su dove vedere la gara in tv e streaming.

TORINO-PARMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Torino-Parma

Torino-Parma Data: 3 maggio 2021

3 maggio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite)

Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite) Streaming: Sky Go e NOW

Il posticipo del lunedì del 34° turno di Serie A è tra Torino e Parma. I granata sono in piena zona retrocessione: 31 punti a pari merito con Cagliari e Benevento. I ducali, invece, sono ormai spacciati: 20 punti, meno 11 dalla salvezza. Praticamente con un piede e mezzo in Serie B. Il Torino deve accelerare e la gara contro il Parma è l'occasione giusta per mettere in cascina tre punti. La squadra di D'Aversa, comunque, onorerà fino al termine del campionato tutte le gare e cercherà di togliersi qualche soddisfazione.

Equilibrio negli ultimi nove confronti in Serie A tra Torino e Parma, con tre successi a testa e tre pareggi. Da segnalare che il Torino ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sette sfide di Serie A contro il Parma. Piccola curiosità statistica: si sfidano la squadra che ha perso più punti da situazione di vantaggio in Serie A nel girone di andata (il Torino, 23) e quella che ne ha persi di più nel girone di ritorno (il Parma, 18).

All'andata vinse il Torino per 3-0 con le reti di Singo, Izzo e Gojak.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Torino-Parma: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO TORINO-PARMA

Torino-Parma è la gara chiude la giornata di Serie A. Il match si disputerà lunedì 3 maggio alle ore 20.45 all'Olimpico-Grande Torino. Naturalmente sii giocherà a porte chiuse per le note restrizioni delle autorità in merito alla situazione Covid-19.

Torino-Parma si vedrà, in diretta televisiva, su Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Torino-Parma si potrà vedere anche tramite Sky Go, in diretta streaming su tutti i pc e device mobili, dunque anche su tablet e smartphone. Tramite computer sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, mentre per guardare la gara in mobilità sarà necessario avere scaricato la app di Sky Go sul proprio dispositivo Android o Apple.

Un'altra alternativa è costitutita da NOW. il servizio di live streaming di Sky, che consente ai suoi clienti che hanno acquistato il pacchetto Sport di vedere anche le partite della massima serie professionistica italiana.

IN DIRETTA SU GOAL

Come di consueto, Goal vi darà la possibilità di seguire Torino-Parma in diretta testuale. Aggiornamenti già da lunedì mattina, con notizie e probabili formazioni. Fino al calcio d'inizio, quando scatterà il commento della gara minuto dopo minuto per non perdersi nemmeno un'azione.

Nicola schiera col 3-5-2 il Torino: Sirigu in porta, Izzo, Nkoulou e Bremer in difesa, Singo e Ansaldi esterni, Rincon, Baselli e Lukic in mezzo (Mandragora e Verdi out per squalifica). In attacco, Sanabria favorito su Zaza per affiancare Belotti.

4-3-3, invece, per D'Aversa: il Parma in campo con Colombi tra i pali, Laurini o Busi, Bani, il recuperato Gagliolo e Pezzella in difesa. Hernani, Brugman e Kurtic in mediana, col rientrante Kucka alzato nel tridente con Pellè (o Cornelius) e Gervinho. Ko Conti e Mihaila.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Baselli, Lukic, Ansaldi; Sanabria, Belotti.

PARMA (4-3-3): Colombi; Laurini, Bani, Gagliolo, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka, Pellè, Gervinho.