Torino-Parma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Torino sfida il Parma nella 25ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Moreno Longo ospita il di Roberto D'Aversa nella 25ª giornata di . I piemontesi sono quattordicesimi in classifica con 27 punti, frutto di 8 vittorie, 3 pareggi e 13 sconfitte, gli emiliani si trovano all'8° posto assieme al con 35 punti e possono lottare per un piazzamento europeo nella prossima stagione.

Sono 15 i precedenti in Serie A disputati in casa dei granata, e vedono un bilancio con una prevalenza di pareggi, ben 7, a fronte di 5 successi dei ducali e di 3 affermazioni del Torino. Quest'ultimo in particolare ha vinto appena 2 delle ultime 15 sfide complessive giocate nel massimo campionato contro i gialloblù: quelle della stagione 2014/15, conclusa con la retrocessione in Serie B del Parma e il suo fallimento.

I granata vengono da 5 sconfitte consecutive in campionato e in caso di nuovo k.o. eguaglierebbero il loro record negativo, stabilito in due occasioni: nel 1999/00, campionato in cui poi retrocessero, e nel 2006/07, torneo concluso in 16ª posizione ad un punto dalla zona retrocessione.

Longo, inoltre, in caso di sconfitta diventerebbe il primo allenatore del Torino a perdere le prime 3 gare da allenatore dai tempi di Lido Vieri nel 1996. Il Parma invece è reduce da 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime 4 giornate.

Andrea Belotti è il miglior marcatore del Torino con 9 goal, ma ha segnato l'ultima rete in casa contro il lo scorso settembre e non va in rete da 8 partite: si tratta del suo digiuno maggiore in Serie A. Tuttavia, scendendo in campo taglierà il traguardo delle 200 presenze nel torneo e qualora trovasse la rete contro il Parma, sarebbe l'unico giocatore dell'attuale campionato ad essere sempre andato in doppia cifra nelle ultime 5 stagioni.

Traguardo storico anche per l'ivoriano Gervinho, che all'Olimpico Grande Torino taglierà il traguardo delle 50 presenze in tutte le competizioni con la maglia del Parma. Il danese Andrea Cornelius è invece il bomber gialloblù con un bottino di 8 reti realizzate. In questa pagina tutte le informazioni su Torino-Parma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

TORINO-PARMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Torino-Parma

Torino-Parma Data: 23 febbraio 2020

23 febbraio 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO TORINO-PARMA

Torino-Parma si disputerà il pomeriggio di domenica 23 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Rosario Abisso della sezione di , è in programma alle ore 15.00. Sarà il 32° confronto in Serie A fra le due formazioni.

La sfida Torino-Parma sarà trasmessa in esclusiva in tv da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre). La telecronaca della partita sarà curata da Daniele Barone, che sarà affiancato da Renato Zaccarelli al commento tecnico.

Gli abbonati Sky potranno seguire Torino-Parma anche in diretta mediante Sky Go sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.

Indisponibile il solo Millico per problemi alla schiena, Longo dovrebbe rilanciare in attacco Zaza al fianco del 'Gallo' Belotti. Sulle fasce De Silvestri e Ansaldi dovrebbero spuntarla sul recuperato Ola Aina, con Berenguer, Rincon e Lukic (favorito su Baselli) in mezzo. Dietro, davanti al portiere Sirigu, rientrerà Izzo nella linea a tre difensiva con N'Koulou e Lyanco.

D'Aversa punterà sul consueto 4-3-3. In attacco a destra dovrebbe rivedersi dal 1' Kulusevski, superati i suoi problemi fisici. Con lui Cornelius nel ruolo di centravanti e Gervinho. In mediana non ci saranno gli infortunati Kucka, Scozzarella e Barillà: la regia sarà affidata a Brugman, con Hernani e Kurtic come mezzali. Ancora out anche il portiere titolare Sepe, fra i pali Colombi dovrebbe essere preferito a Radu. In difesa è possibile che scivoli in panchina l'acciaccato Darmian a beneficio dell'inserimento al centro di Dermaku in coppia con Bruno Alves. In questa ipotesi, a destra giocherebbe Iacoponi, con Gagliolo regolarmente sulla corsia mancina.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Lukic, Rincon, Berenguer, Ansaldi; Belotti, Zaza

PARMA (4-3-3): Colombi; Iacoponi, Bruno Alves, Dermaku, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho