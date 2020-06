Torino-Parma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, probabili formazioni

Il Torino sfida in casa il Parma nel recupero della 25ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Conclusa la Coppa , riprende anche la con i recuperi delle gare della 25ª giornata. La prima sfida mette di fronte il di Moreno Longo e il di Roberto D'Aversa.

I granata, reduci da un periodo negativo, erano scivolati prima della sospensione del torneo per l'emergenza Coronavirus in 15ª posizione in classifica con 27 punti, frutto di 8 vittorie, 3 pareggi e 14 sconfitte, situazione decisamente più tranquilla per gli emiliani, attualmente all'8° posto assieme al , con un cammino di 10 successi, 5 pareggi e 10 k.o. I ducali, che distano 4 lunghezze dal 6° posto, possono ancora dire la loro per un posto in .

I precedenti in Serie A sono stati complessivamente 31. Le 15 sfide in casa dei piemontesi vedono una prevalenza del segno X, verificatosi in 7 occasioni, con 5 vittorie esterne dei gialloblù e appena 3 affermazioni dei granata. Le ultime 2 vittorie del Torino in campionato contro il Parma risalgono alla stagione 2014/15, quella che vide gli emiliani fallire e retrocedere in Serie B.

Il Torino non collezionava soltanto 27 punti dopo le prime 25 gare disputate dalla stagione 2008/09, nella quale retrocesse poi a fine anno. Se i granata sono la formazione che ha subito più rigori fino a questo momento del campionato (7), i gialloblù invece fino a questo momento non sono ancora andati a segno dagli 11 metri.

La squadra di Longo prova a porre fine ad una serie negativa che lo vede sconfitto consecutivamente nelle ultime 6 gare disputate, mentre i gialloblù di D'Aversa hanno ottenuto un pareggio, 2 sconfitte e una vittoria nelle ultime 4 partite giocate nel torneo.

Fra i giocatori, il miglior marcatore del Torino è 'Il Gallo' Andrea Belotti, finora a segno 9 volte: se trovasse il goal contro il Parma, diventerebbe l'unico giocatore della Serie A ad essere andato in doppia cifra consecutivamente in ciascuna delle ultime 5 stagioni. In casa gialloblù spiccano invece gli 8 goal del danese Andreas Cornelius, il giocatore più prolifico dei suoi.

L'esterno granata Lorenzo De Silvestri ha nel Parma la sua vittima preferita in Serie A, avendo segnato 3 reti ai ducali con le maglie di e . Il grande ex della partita sarà invece Matteo Darmian, che prima di passare al aveva totalizzato 100 presenze in Serie A con la maglia del Torino. In questa pagina tutte le informazioni su Torino-Parma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

TORINO-PARMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Torino-Parma

Torino-Parma Data: 20 giugno 2020

20 giugno 2020 Orario: 19.30

19.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO TORINO-PARMA

Torino-Parma si disputerà la sera di sabato 20 giugno 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico dello Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese. Il fischio d'inizio della gara è previsto per le ore 19.30. Sarà il 32° confronto in Serie A fra le due formazioni.

Sarà Sky a trasmettere in esclusiva in diretta televisiva il recupero della 25ª giornata di Serie A Torino-Parma. La gara andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca sarà affidata a Riccardo Gentile, mentre Beppe Bergomi si occuperà del commento tecnico.

Chi preferisse avrà la possibilità di seguire Torino-Parma anche in diretta . Gli abbonati Sky potranno vedere la partita mediante Sky Go sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android, sia su personal computer o notebook, collegandosi con la pagina ufficiale della piattaforma.

Per tutti gli altri la gara è visibile in streaming attraverso Now Tv: il servizio di streaming live e on demand di Sky permette, acquistando uno dei pacchetti offerti, di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, incluse le sfide della Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

Tifosi e appassionati potranno seguire Torino-Parma anche in diretta testuale su Goal. Collegandosi sul portale saranno aggiornati su tutte le ultime novità riguardanti le due squadre e sulle formazioni ufficiali. Una volta cominciato il match, avranno poi gli aggiornamenti minuto per minuto sulla partita fino al fischio finale.

Longo pensa al 4-3-3 e deve fare meno di alcune pedine importanti: Ansaldi, Baselli e Verdi daranno infatti forfait per infortunio. In difesa, davanti al portiere Sirigu, ballottaggio fra Bremer e Lyanco per completare la linea difensiva a tre con Izzo e N'Koulou. A centrocampo Rincon e Lukic in mezzo, con De Silvestri e Ola Aina che presidieranno le due fasce. In attacco ai lati del bomber Belotti dovrebbero agire Edera e Berenguer. L'alternativa è il 4-3-1-2, con Zaza al posto di Edera e Berenguer alle spalle del tandem d'attacco.

Nessun dubbio sul modulo del Parma, che sarà come di consueto il 4-3-3. D'Aversa non potrà disporre del solo Inglese, il cui rientro in campo slitta a fine mese. Nel tridente offensivo Cornelius agirà da centravanti, e ai suoi lati agiranno Kulusevski e Caprari, favorito su Gervinho. In mediana ballottaggio in cabina di regia fra Hernani e Brugman, mentre Kucka e Kurtic saranno le due mezzali. Tutto scolpito in difesa, con Darmian e Gagliolo terzini e Iacoponi e Bruno Alves coppia centrale. In porta giocherà Sepe.

TORINO (4-3-3): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Lukic, Aina; Edera, Belotti, Berenguer.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Caprari.