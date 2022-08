Torino-Palermo dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Prima gara ufficiale per il Torino di Juric: sfida al Palermo nel primo turno di Coppa Italia: ecco dove seguire la gara in tv e in streaming.

TORINO-PALERMO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Torino-Palermo

Torino-Palermo Data: 06-08-2022

06-08-2022 Orario: 21.15

21.15 Canale tv: Italia Uno

Streaming: Mediaset Infinity, Sportmediaset.it

Il Torino ospita il Palermo nel primo turno di Coppa Italia 2022/2023.

Si alza il sipario sulla stagione ufficiale dei granata, guidati per la seconda stagione consecutiva da Ivan Juric.

Dopo il decimo posto conquistato nell'ultima stagione in Serie A, il Toro punta a partire con il piede giusto anche lungo il percorso della coppa nazionale, conclusosi ai sedicesimi di finale nella scorsa edizione.

A contendere il pass per il secondo turno ai piemontesi ci sarà il Palermo fresco di ritorno in Serie B. I rosanero, guidati momentaneamente da Stefano Di Benedetto dopo l'addio di Baldini, hanno superato il primo turno di Coppa piegando 3-2 la Reggiana. Mattatore di serata è stato uno strepitoso Mattia Brunori, autore di una tripletta.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Torino-Palermo: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO TORINO-PALERMO

Torino-Palermo è in programma per sabato 6 agosto 2022 allo Stadio Olimpico 'Grande Torino'. Fischio d'inizio previsto per le ore 21.15.

DOVE VEDERE TORINO-PALERMO IN TV

Mediaset detiene i diritti per trasmettere le gare di Coppa Italia e per questo motivo, sarà possibile seguire Torino-Palermo in diretta su Italia Uno.

TORINO-PALERMO IN DIRETTA STREAMING

Sempre grazie a Mediaset si potrà vedere la gara di Torino in diretta streaming gratuita: la prima opzione è quella di Mediaset Infinity a cui si può accedere collegandosi al sito ufficiale tramite pc o notebook, oppure scaricando l'app su smartphone e tablet.

La seconda opzione è rappresentata dal portale ufficiale di Sportmediaset, a cui si potrà accedere per seguire la partita in diretta.

Collegandosi al sito ufficiale di GOAL sarà possibile seguire gli sviluppi di Torino-Palermo in tempo reale grazie alla consueta diretta testuale del match.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-PALERMO

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Zima, Djidji, Rodriguez; Singo, Ricci, Lukic, Vojvoda; Radonjic, Linetty; Sanabria. All. Juric.

PALERMO (4-2-3-1): Pigliacelli; Buttaro, Lancini, Marconi, Crivello; De Rose, Broh; Valente, Fella, Floriano; Brunori. All. Di Benedetto.