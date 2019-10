Torino-Napoli, ritorno al passato per i partenopei: Ancelotti rispolvera il 4-3-3

Il Napoli sarà impegnato sul campo del Torino dei grandi ex Mazzarri e Verdi. Ancelotti potrebbe puntare su Callejon, Mertens e Insigne in attacco.

Reduce da un periodo non propriamente entusiasmante, nel quale ha messo in cascina solo tre punti in quattro partite, il ospita il per quello che è uno dei match più importanti del settimo turno del campionato di .

La compagine partenopea, quarta in classifica e già a -6 dalla vetta, è chiamata ad approfittare dello scontro diretto che vedrà opposte e ed ha quindi bisogno di un risultato importante per rimettersi nella scia delle rivali nella corsa che porta allo Scudetto.

Allo stadio Olimpico Grande Torino, Carlo Ancelotti potrebbe ridisegnare il suo Napoli e dovrebbe optare per un ritorno al 4-3-3. Il tecnico azzurro dovrà fare i conti con le tante defezioni in difesa, visto che Mario Rui e Maksimovic saranno fuori dai giochi causa infortunio, mentre Koulibaly è squalificato e quindi la linea davanti a Meret potrebbe essere composta da Di Lorenzo, Manolas, il giovane Luperto e Ghoulam.

A centrocampo, Fabian Ruiz dovrebbe sistemarsi in cabina di regia, con Allan e Zielinski che si andranno a posizionare da interni. In attacco potrebbe toccare dunque ad un tridente ‘leggero’ composto da Callejon, Mertens e Insigne di ‘Sarriana’ memoria.

Walter Mazzarri si affiderà invece al consueto 3-5-2 nel quale saranno Izzo, N’Koulou e Lyanco ad agire da frangiflutti davanti a Sirigu.

A centrocampo, Baselli, Rincon e Meité dovrebbero comporre il trio di mediana, mentre De Silvestri ed Ansaldi presidieranno gli out di destra e sinistra. In attacco, vista anche l’indisponibilità di Zaza, sarà il grande ex Verdi a supportare Belotti.

Le probabili formazioni di Napoli-Torino:

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Lyanco; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Ansaldi; Verdi, Belotti. All.: Mazzarri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Ghoulam; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All.: Ancelotti