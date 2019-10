Torino-Napoli, Mazzarri ci sarà: accolto il ricorso per la squalifica

Walter Mazzarri e il suo vice Nicolò Frustalupi saranno regolarmente in panchina per Torino-Napoli nonostante l'espulsione del tecnico a Parma.

Era stato espulso durante - , rosso che però non avrà alcun effetto: Walter Mazzarri sarà regolarmente seduto in panchina per la sfida tra i granata e il in programma domenica alle ore 18, visto che il ricorso presentato è andato a buon fine.

Ecco il comunicato della società piemontese che annuncia il pericolo scampato per il proprio tecnico.

"La Corte Sportiva d'Appello Nazionale ha accolto il ricorso del Torino Football Club riguardo la squalifica per una giornata al tecnico Walter Mazzarri e al vice allenatore Nicolò Frustalupi. I due tecnici saranno pertanto regolarmente in panchina domenica nel match contro il Napoli in programma alle ore 18".

Insieme a Mazzarri - che potrà sfidare il suo passato - ci sarà anche il vice Nicolò Frustalupi: uno stimolo in più per i giocatori in campo che potranno essere guidati in prima persona dal loro allenatore.

Una decisione destinata a fare giurisprudenza nella giustizia sportiva poiché, a quanto pare, un cartellino rosso ricevuto da un tecnico non ha la stessa valenza di quello mostrato a un calciatore. Nel caso di Mazzarri è stato trasformato in giallo e quindi la squalifica non è da considerarsi automatica.