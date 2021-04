Torino-Napoli, le formazioni ufficiali: Sirigu dal 1', fuori Fabian Ruiz

Torino con Sirigu tra i pali, Singo a destra e Sanabria accanto a Belotti. Nel Napoli Bakayoko per Fabian e Osimhen di punta.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI TORINO-NAPOLI

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti. All. Nicola.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso.

Il primo dei due posticipi del lunedì che chiudono la 33ª giornata di Serie A - l'altro è Lazio-Milan - si gioca a Torino, dove i granata ricevono un Napoli in piena volata Champions.

Nicola, a caccia della salvezza, ritrova Sirigu in porta e conferma l'ex Verdi nei panni di mezzala, con Singo e Ansaldi sulle fasce. In attacco, la coppia Sanabria-Belotti.

Gattuso perde Fabian Ruiz per problemi alla schiena e si affida a Bakayoko in mediana con Demme, in difesa Rrahmani e Hysaj dal 1', Politano e Osimhen la spuntano su Lozano e Mertens.