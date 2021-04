Torino-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Torino sfida il Napoli alla 33ª giornata di Serie A: tutto ciò che c'è da sapere sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

TORINO-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Torino-Napoli

Torino-Napoli Data: 26 aprile 2021

26 aprile 2021 Orario: 18.30

18.30 Canale tv: Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale terrestre)

Streaming: Sky Go e NOW

Nuovo appuntamento con la Serie A, che propone per i prossimi giorni la 33ª giornata di Serie A. Un turno che si chiude con due match decisamente importanti per la classifica , tra cui Torino-Napoli .

La compagine granata viene da 4 risultati utili consecutivi, con il recente pareggio per 1-1 contro il Bologna arrivato dopo i successi contro Udinese e Roma. Un trend che consente a Davide Nicola e ai suoi ragazzi di avere 3 punti di vantaggio sul terz'ultimo posto (con una gara da recuperare).

Se il Toro è in forma, il Napoli non è da meno. Gli azzurri hanno reagito da grande squadra alla sconfitta contro la Juventus, conquistando 4 punti tra Sampdoria e Inter e poi demolendo la Lazio con un rotondo 5-2 . Partenopei dunque in piena corsa per la zona Champions, essendo a 2 punti da Atalanta e Juventus e a 3 dal Milan.

All'andata le due squadre hanno dato vita ad un match incerto e combattuto fino alla fine, che si è chiuso sull'1-1 . Al goal di Izzo ha risposto negli ultimi minuti della sfida Insigne.

In questo articolo troverete tutte le informazioni più importanti su Torino-Napoli: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni con cui i due tecnici cominceranno il match fino a dei suggerimenti utili sulle varie modalità per guardare la partita sia in diretta tv che in streaming.

ORARIO TORINO-NAPOLI

Lo stadio 'Olimpico Grande Torino' ospiterà la sfida tra il Toro di Davide Nicola e il Napoli di Rino Gattuso. Appuntamento per lunedì 26 aprile, alle ore 18.30.

L'incontro tra Torino e Napoli, penultimo in programma per quanto riguarda la 33ª giornata di Serie A, verrà trasmesso in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Serie A (202 del satellite e 473 del digitale) e su Sky Sport (canale 251 del satellite).

Gli abbonati a Sky hanno modo di assistere a Torino-Napoli anche grazie a Sky Go, l'applicazione che permette di seguire il match in streaming su dispositivi come pc, smartphone e tablet.

Parlando di streaming esiste un'ulteriore opportunità che risponde al nome di NOW, il servizio on demand di Sky che permette a coloro che sono interessati di fruire del meglio della programmazione dell'emittente satellitare acquistando uno dei vari pacchetti a disposizione.

IN DIRETTA SU GOAL

Naturalmente anche qui su Goal ci sarà un racconto dettagliato della sfida tra granata e azzurri, dalle scelte dei due tecnici al racconto minuto per minuto del match tramite la nostra diretta scritta.

Rientro importante per Nicola che ritrova tra i pali Sirigu, guarito dal Covid. Il portiere ha grosse chances di prendere il posto di Milinkovic-Savic, mentre non ci sono molti dubbi sul fatto che il trio difensivo sarà composto da Izzo, Nkoulou e Bremer. Singo e Ansaldi presidieranno le corsie esterne, in un centrocampo imperniato sulle geometrie di Mandragora e sulla grinta di Rincon. Per l'ultimo posto in mediana sono in lizza Lukic e Verdi. In avanti, Sanabria è in vantaggio su Zaza per far coppia con Belotti.

Gattuso deve fare a meno dello squalificato Manolas, sostituito con tutta probabilità da Rrahmani (in vantaggio su Maksimovic). Dubbi anche per il ruolo di terzino sinistro, con Hysaj con più chances rispetto a Mario Rui. Di Lorenzo e Koulibaly completano la difesa davanti a Meret, in un 4-2-3-1 con Fabian Ruiz e Demme a formare la diga di centrocampo. Politano, Zielinski e Insigne formano la linea dei trequartisti, mentre per il ruolo di unica punta Gattuso dovrebbe optare per Osimhen, con Mertens e Lozano verso la panchina.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti.

