Torino-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Torino sfida in casa il Napoli nella 7ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Carlo Ancelotti sfida il suo passato e va a far visita al dell'ex tecnico partenopeo Walter Mazzarri nella 7ª giornata di . I campani sono al momento al 4° posto in classifica, attardati di 6 lunghezze dall' capolista: 12 i punti conquistati finora, con 4 vittorie e 2 sconfitte.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

I piemontesi, dal canto loro, si trovano all'8° posto con 9 punti e un cammino di 3 vittorie e 3 sconfitte. Nei 65 precedenti giocati in Serie A fra le due squadre in casa dei granata, prevalgono questi ultimi con un bilancio di 24 vittorie, 23 pareggi e 18 successi dei campani. Quella di Mazzarri è la squadra di Serie A che ha trovato più di tutte le altre il goal sugli sviluppi di un cross: ben 4.

Fra i partenopei il belga Dries Mertens è il miglior marcatore con 4 reti realizzate, mentre il 'Gallo' Andrea Belotti è al momento il capocannoniere del campionato a quota 5 reti assieme a Berardi, Immobile e Duvan Zapata. Sempre Mertens, che con un goal raggiungerebbe Diego Armando Maradona al 2° posto assoluto dei bomber di sempre del Napoli, ha stabilito contro il Torino il suo massimo di reti segnate in una partita (poker nel dicembre 2016).

L'attaccante Simone Verdi, assieme a Mazzarri, è l'altro ex della partita in maglia Torino: curiosamente la sua prima realizzazione in Serie A arrivò proprio contro i partenopei e risale al 2014, quando indossava la maglia dell' . Maksimovic, ex granata in forza al Napoli, non potrà invece essere della partita per infortunio. In questa pagina tutte le informazioni su Torino-Napoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

TORINO-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Torino-Napoli

Torino-Napoli Data: 6 ottobre 2019

6 ottobre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO TORINO-NAPOLI

La partita Torino-Napoli si disputerà il pomeriggio di domenica 6 ottobre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese. Il fischio d'inizio del match, che sarà diretto dal signor Daniele Doveri della sezione di 1, è in programma per le ore 18.00. Sarà il 131° confronto fra le due formazioni nel campionato di Serie A.

La sfida Torino-Napoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca del match sarà curata da Riccardo Trevisani, con il supporto del commento tecnico di Daniele Adani.

Dopo il fischio finale sarà possibile vedere gli highlights con i goal e le azioni salienti della partita, e seguire le interviste ai protagonisti sul campo e ai due allenatori in panchina nel corso del programma 'Sky Calcio Show', condotto in studio da Alessandro Bonan.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire la sfida Torino-Napoli in diretta attraverso la piattaforma Sky Go. La partita sarà dunque visibile su pc e notebook collegandosi alla pagina ufficiale del servizio, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone scaricando la app.

Una valida alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di seguire il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.

Mazzarri dovrebbe confermare il 3-5-2, con Verdi a supporto del 'Gallo' Belotti in attacco. A centrocampo De Silvestri e Ansaldi a fare su e giù per le fasce, con Baselli, Rincon e Meité in mezzo. Dietro, davanti a Sirigu, è probabile la conferma di N'Koulou con Izzo e uno fra Lyanco e Bonifazi. Assente per squalifica il brasiliano Bremer. L'alternativa è il 3-4-3 con l'inserimento di Berenguer nel tridente d'attacco e l'esclusione di Meité a centrocampo. Indisponibile Zaza per un affaticamento muscolare al polpaccio.

Ancelotti dovrà far fronte all'emergenza nel reparto arretrato, considerate le assenze di Maksimovic e Mario Rui per infortunio e di Koulibaly per squalifica. Al centro della difesa dovrebbe giocare il giovane Luperto accanto a Manolas, mentre a sinistra ci sarà Ghoulam, con Di Lorenzo fresco di convocazione nell' di Mancini a destra. Fra i pali Meret è favorito su Ospina. Probabile il ritorno al 4-3-3 col tridente leggero e Insigne dal 1', in caso contrario al posto di Allan giocherebbe Llorente.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Lyanco; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Ansaldi; Verdi, Belotti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Ghoulam; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.