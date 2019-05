Torino, Moretti annuncia il ritiro: domenica la sua ultima partita

Il difensore del Torino, Emiliano Moretti, ha annunciato il suo addio al calcio giocato. Ha disputato quasi 200 partite con la maglia granata.

Quella che vedrà opposto domenica il alla sarà una sfida diversa da tutte le altre per Emiliano Moretti. All’Olimpico Grande Torino giocherà infatti non solo gli ultimi minuti della sua stagione, ma gli ultimi minuti della sua intera carriera.

Il difensore granata infatti, in una conferenza stampa ha annunciato il suo addio al calcio giocato.

#Moretti: “Domenica con la Lazio sarà l’ultima volta che mi vestirò da calciatore. Sono contento e felice perchè chiudo una parentesi importante della mia vita. Ringrazio il Presidente e il Mister per aver provato a convincermi di rimanere”#SFT pic.twitter.com/fCap26dUpT — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) 22 maggio 2019

“Domenica in occasione della partita con la Lazio sarà l’ultima volta che mi vestirò da calciatore. Sono contento, chiudo una parentesi importante della mia vita. Voglio ringraziare il presidente ed il mister per aver provato a convincermi ad andare avanti. Chiudo con la consapevolezza di stare ancora bene. Ringrazio i miei genitori, mio fratello, mia sorella. Ringrazio il Torino che sei anni fa mi ha preso dal in un momento nel quale non mi stavo esprimendo al meglio. Ringrazio i tifosi perché mi hanno sempre sostenuto e incitato. Devo scusarmi con la mia famiglia perché vivo il mio lavoro sempre al 100%”.

Un addio importante quello di Moretti, visto che nelle ultime stagioni è stato un vero pilastro del Toro. A confermarlo anche la presenza nella sua conferenza stampa di addio del presidente Urbano Cairo, di Walter Mazzarri, di tutta la squadra al completo, oltre che della sua famiglia. Per lui si prospetta comunque una permanenza al Torino, anche se in un'altra veste.

"Con il presidente si è parlato della possibilità di rimanere in società. Io credo che non sia automatico che un calciatore possa diventare bravo anche in altri ruoli, questo al di là della carriera che ha fatto. Sarà un’opportunità per ripartire da zero ed è stupendo. Mi metterò a disposizione con la voglia di imparare e crescere”.

Moretti, 38 anni a giugno, è cresciuto calcisticamente nella Lodigiani ed esplose giovanissimo nella , esordendo in nel 2001. Dopo l’avventura in viola, le esperienze con , Modena, , e Genoa, prima dell’approdo a Torino.

Elemento importante per Mazzarri anche nel corso di questa stagione, Moretti, che ha indossato per due volte anche la maglia della Nazionale maggiore diventando a 33 anni il più anziano esordiente in Azzurro nel 2014, con la maglia granata ha sin qui totalizzato 197 presenze complessive condite da sei reti.

Nel corso della sua lunga carriera, ha vinto una Coppa con la Fiorentina, una con la Juventus e una Coppa di ed una Supercoppa Europea con il Valencia, oltre che l’Europeo U21 nel 2004.