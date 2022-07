Torino-Mlada Boleslav dove vederla? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Seconda amichevole stagionale per il Torino, che affronta i cechi del Mlada Boleslav: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

TORINO-MLADA BOLESLAV: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Torino-Mlada Boleslav

Torino-Mlada Boleslav Data: 19 luglio 2022

19 luglio 2022 Orario: 18:00

18:00 Canale tv: -

- Streaming: -

Secondo appuntamento del ritiro precampionato per il Torino di Ivan Juric. Dopo la sfida d'esordio stagionale contro l'Eintracht Francoforte di Glasner, vincitrice dell'ultima Europa League, la squadra granata affronta in terra austriaca i cechi del Mlada Boleslav.

Nuova sfida amichevole per il Toro per aumentare i giri e continuare a prepararsi tatticamente e fisicamente all'esordio stagionale, in programma sabato 13 agosto all'U Power Stadium di Monza contro la formazione neopromossa allenata da Stroppa.

Il Mlada Boleslav, invece, farà il suo esordio nel campionato ceco il prossimo 30 luglio, nell'anticipo della prima giornata sul campo dello Zlin. Nella passata stagione, i biancazzurri si sono classificati al settimo posto nella regular season.

Come dicevamo, per il Torino si tratta del secondo appuntamento. La squadra di Juric se la vedrà il 23 luglio a Taxham con l'Al Wahda, formazione degli Emirati Arabi, e il 27 luglio a Serkirchen con i ciprioti dell'Apollon Limassol.

Il ritiro del Toro si concluderà a Nizza, dove sabato 30 luglio i granata affronteranno la formazione transalpina: fischio d'inizio alle 19 all'Allianz Riviera.

In questa pagina tutte le informazioni su Torino-Mlada Boleslav: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO TORINO-MLADA BOLESLAV

Torino-Mlada Boleslav si disputerà martedì 19 luglio 2022 nel palcoscenico dell'Wimtech Arena di Perg, in Austria. Il fischio d'inizio dell'incontro è fissato alle ore 18:00.

DOVE VEDERE TORINO-MLADA BOLESLAV IN TV

Al momento non è stata annunciata copertura televisiva in Italia per l'amichevole Torino-Mlada Boleslav.

TORINO-MLADA BOLESLAV IN DIRETTA STREAMING

Per la sfida Torino-Mlada Boleslav non è prevista attualmente nemmeno una copertura streaming.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-MLADA BOLESLAV

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Zima, Djidji, Ricardo Rodriguez; Singo, Ricci, Lukic, Vojvoda; Verdi, Linetty; Sanabria. All. Juric

L'articolo prosegue qui sotto

MLADA BOLESLAV (4-4-1-1): Seda; Latal, Suchy, Donat, Preisler; Vanicek, Matejovsky, Jirasek, Skalak; Skoda, Ladra. All. Hoftych