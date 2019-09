Torino-Milan, tensione in panchina dopo l'1-1: espulso Reina

Tensione dopo il goal dell'1-1 firmato da Belotti in Torino-Milan: ne fa le spese Reina, espulso per proteste direttamente dalla panchina.

- è stata una gara dalle grandi emozioni e anche dalla forte tensione, soprattutto nel secondo tempo. Dopo il goal del momentaneo pareggio firmato da Andrea Belotti, a bordocampo si è scatenato un parapiglia.

In particolare il nervosismo è stato sulla panchina del Milan, inferocita per la convalida del goal del capitano del Torino. A farne le spese è stato Pepe Reina, che si è visto sventolare il rosso diretto per le eccessive proteste.

Secondo i rossoneri la rete sarebbe stata da annullare dal Var per un fallo su Calhanoglu a inizio azione, dall'altra parte del campo. Guida però è stato di altro avviso e ha deciso di assegnare la rete.

Danno e beffa per il Milan, visto che Belotti pochi minuti dopo ha segnato in acrobazia il goal del raddoppio e quello decisivo per fissare il risultato sull'1-2.