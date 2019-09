Chiamato a risollevare squadra e ambiente dopo la sconfitta incassata nel derby, Marco Giampaolo ha anticipato in conferenza stampa i temi di -, posticipo della quinta giornata di in scena domani sera.

Quella contro i granata per i rossoneri deve essere infatti la gara del riscatto, visti i soli sei punti collezionati nelle prime quattro partite, frutto di prestazioni mai davvero convincenti.

Il tecnico del Milan ha catechizzato la squadra in vista del posticipo infrasettimanale:

Non è certo stato un grande avvio di campionato per il Milan:

"Io sono consapevole di quello che siamo oggi. Mi rendo conto delle cose da migliorare. In questo momento non siamo contenti, nessuno lo è, stiamo lavorando per essere più forti e convincenti".