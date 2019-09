Torino-Milan, Giampaolo pronto a lanciare Leao e Bennacer

Torino-Milan chiuderà la quinta giornata di Serie A. Il Torino vuole rialzarsi dopo due sconfitte consecutive, il Milan punta sui nuovi acquisti.

Questa sera si chiude il programma della quinta giornata di , con il posticipo tra e . Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta, anche se con avversari nettamente differenti: i rossoneri sono reduci dal Derby contro l' , i granata dal passo falso contro la .

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il Torino, in particolare, ha perso anche la partita precedente contro il e sta attirando su di sé molte critiche, visto che la squadra di Walter Mazzari nel corso degli ultimi mesi non ha mai mostrato questi segni di debolezza.

Dall'altro lato c'è Marco Giampaolo che vuole uscire dal piccolo momento di stallo del suo Milan, assistendo ad una squadra diversa, più bella e più creativa.

Contro il Torino, in caso di vittoria, il Milan potrebbe passare un altro step della sua crescita, soprattutto perché Giampaolo sembra orientato a puntare su alcuni nuovi acquisti, già dal primo minuto.

C'è la conferma per Rafael Leao, che bene ha fatto nel Derby contro l'Inter, mentre in cabina di regia dovrebbe vedersi Bennacer al posto di Biglia. Ko Paquetá per un problema muscolare, a centrocampo le due mezzali saranno Kessié e Calhanoglu

Mazzarri inserisce nuovamente Nkoulou fra i convocati, ma nella difesa a tre, davanti a Sirigu, dovrebbe partire ancora Lyanco in mezzo a Bremer e Izzo. Per il resto c'è un grande ballottaggio in attacco, tra Verdi e Berenguer, per accompagnare Belotti in attacco.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; De Silvestri, Rincon, Baselli, Laxalt; Berenguer, Verdi; Belotti.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Piatek, Leao.