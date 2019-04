Torino-Milan è la grande occasione di Cutrone: ancora zero goal nel 2019

Gattuso rilancia Cutrone nel tridente al posto di Piatek, l'attaccante italiano non segna da dicembre. A centrocampo rientra Paquetà.

Gattuso si gioca la panchina e cambia ancora il . Nella sfida Champions contro il Torino infatti a sorpresa dovrebbe restare fuori Krzystof Piatek, apparso spento nelle ultime uscite e al cui posto tornerà tra i titolari Patrick Cutrone.

Per l'attaccante italiano si tratta di una grande occasione dato che l'unica partita di campionato giocata dal 1' nelle ultime dodici è quella del 2 aprile quando era stato schierato però insieme a Piatek e con Paquetà alle loro spalle contro l' .

Stavolta invece Cutrone sarà la punta centrale di un tridente completato da Suso e Calhanoglu. Un vero e proprio ritorno al passato, insomma.

Gattuso d'altronde in conferenza stampa era stato chiaro: "L’attaccante dev’essere funzionale a come giochiamo”. E Piatek, evidentemente, nelle ultime gare non lo è stato abbastanza. Cutrone però adesso è chiamato a sbloccarsi visto che non segna in campionato addirittura dal 2 dicembre contro il .

Le altre novità di formazione saranno l'inserimento di Conti al posto dell'infortunato Calabria e il rientro di Paquetà, oltre al ritorno del 4-3-3 dopo la sperimentale difesa a tre schierata in Coppa contro la senza troppo successo. Basterà per battere il e riprendersi il quarto posto?

La probabile formazione del Milan

(4-3-3): G.Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Cutrone, Calhanoglu.