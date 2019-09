Torino-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Torino sfida il Milan nel posticipo della 5ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il posticipo del 5° turno infrasettimanale della mette di fronte il di Walter Mazzarri e il di Marco Giampaolo in una sfida fra deluse. Entrambe le formazioni, appaiate in classifica a quota 6 punti con 2 vittorie e 2 k.o., arrivano infatti da una sconfitta nella 4ª giornata: il Diavolo contro l' nel Derby della Madonnina, i granata nella trasferta di Genova contro la .

Sono 73 i precedenti fra le due squadre in Serie A giocati in casa dei piemontesi: le statistiche vedono una netta prevalenza dei pareggi, ben 35, a fronte dei 21 successi del Torino e dei 17 del Milan.

I padroni di casa sono imbattuti complessivamente da 5 gare contro i lombardi, con una vittoria e 4 pareggi. I rossoneri inoltre sono la squadra che ha segnato meno di tutte in Serie A, appena 2 reti. Per trovare un dato così negativo per la squadra nei primi 4 turni bisogna tornare indietro addirittura alla stagione 1986/1987.

Il centrocampista del Torino, Daniele Baselli, ha nel Milan la sua vittima preferita: il giocatore ha infatti segnato 3 goal al Milan nella sua carriera, anche se nessuno di questi è arrivato negli ultimi 4 confronti fra le due squadre. Dall'altra parte c'è un dato incoraggiante per il nuovo acquisto Rebic: il croato segnò infatti il suo primo goal in Serie A con la maglia della proprio contro il Torino (maggio 2014).

Fra i granata 'Il Gallo' Andrea Belotti è il miglior marcatore con 2 goal, mentre le 2 marcature rossonere portano la firma di Calhanoglue e di Piatek su rigore. In questa pagina tutte le informazioni su Torino-Milan: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO TORINO-MILAN

Il posticipo Torino-Milan si disputerà la sera di giovedì 26 settembre 2019 alle ore 21.00 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese. La gara, che sarà diretta dal signor Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, sarà la 147ª in Serie A fra le due formazioni.

Torino-Milan sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della partita sarà affidata a Maurizio Compagnoni, con il supporto del commento tecnico di Luca Marchegiani.

Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire la partita Torino-Milan anche in diretta sul proprio personal computer o su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma Sky Go, nel secondo occorrerà scaricare l'app Sky Go aggiornata e successivamente avviarla e selezionare l'evento dal palinsesto.

Mazzarri pensa a un cambio di modulo e al passaggio dal 3-4-1-2. Sulla trequarti, a sostegno del tandem Zaza-Belotti, infatti, potrebbe esserci spazio dal 1' per Verdi. A centrocampo invece Ola Aina appare destinato alla panchina: occasione per Laxalt a sinistra (favorito su Ansaldi, che è tornato comunque fra i convocati dopo l'infortunio), con De Silvestri a destra e in mezzo Rincon e Baselli ad agire da interni. Qualche dubbio invece in difesa. N'Koulou è tornato fra i convocati, ma il tecnico di San Vincenzo potrebbe confermare davanti a Sirigu la linea a tre con Izzo, Lyanco e Bremer, quest'ultimo favorito su Bonifazi.

Probabile ritorno al 4-3-3 per Giampaolo dopo il k.o. nel Derby della Madonnina contro l'Inter. Nel tridente offensivo Piatek sarà la punta centrale, con Suso e Rafael Leão attaccanti esterni. A centrocampo Bennacer potrebbe rilevare l'argentino Biglia in regia, mentre visto l'infortunio muscolare occorso a Paquetá, le due mezzali saranno Kessié e Calhanoglu. In difesa, davanti al portiere Donnarumma, Calabria, al rientro dopo la squalifica, e Rodriguez saranno i due terzini, con Musacchio e Romagnoli a comporre la coppia centrale. L'alternativa è il 4-3-2-1 con Suso e Rafael Leão trequartisti. Destinato inizialmente alla panchina il croato Rebic.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; De Silvestri, Rincon, Baselli, Laxalt; Verdi; Zaza, Belotti.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Piatek, Rafael Leão.