Torino-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Torino ospita il Milan alla 36ª giornata di Serie A: ecco le probabili formazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

TORINO-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Torino-Milan

Torino-Milan Data: 12 maggio 2021

12 maggio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Sport Serie A (numero 202 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 252satellite)

Sky Sport Serie A (numero 202 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 252satellite) Streaming: Sky Go e Now

Dopo la scintillante vittoria contro la Juventus (ineccepibile 0-3), il Milan di Pioli rimane a Torino e affronta la squadra di Nicola, invischiata nella lotta per non retrocedere. Sarà un altro match complicato per i rossoneri che vogliono un piazzamento valido per la qualificazione alla prossima Champions League, ma il Torino è a caccia di punti pesanti per allontanarsi definitivamente dal terz'ultimo posto che significa retrocessione in Serie B. Sarà, dunque, una gara palpitante e incerta fino alla fine.

Il Torino ha 35 punti con una sola sconfitta nelle ultime cinque gare. In casa ha ottenuto tre vittorie, otto pareggi e sei sconfitte. Il 3 maggio, allo stadio Grande Torino, ha battuto di misura il Parma.

Il Milan, invece, ha 72 punti, frutto di 22 vittorie, sei pareggi e seette sconfitte. Miglior rendimento di tutta la Serie A lontano dal Meazza: 14 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte con 34 gol segnati e 17 subiti.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Torino-Milan: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO TORINO-MILAN

La gara che vedrà contrapposte Torino e Milan verrà disputata allo stadio Olimpico Grande Torino alle ore 20.45. Il match si giocherà mercoledì 12 maggio 2021.

Il match Torino-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202, numero 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 satellite).

C'è un altro modo per vedere Torino-Milan. Esiste anche la possibilità di guardare il match in streaming grazie a Sky Go, applicazione gratuita per i possessori di Sky con cui vedere qualsiasi evento su pc, smartphone e tablet. C'è anche l'alternativa, sempre targata Sky, del servizio on demand denominato NOW, che propone il meglio dell'emittente satellitare tra cui anche il campionato di Serie A.

Non mancherà il racconto dell'attesa sfida su Goal, che non vi farà perdere nulla dell'incontro tra Torino e Milan: dalle scelte dei due tecnici fino al fischio finale del match, tramite la solita cronaca live scritta.

Verosimilmente sarà 3-4-1-2 per il Torino con Ujkani tra i pali al posto dell'infortunato Sirigu, Buongiorno, Izzo e Bremer in difesa. Vojovda e Ansaldi esterni, Mandragora e Rincon in mezzo insieme a Verdi. Davanti la solita coppia formata da Sanabria e Belotti.

4-2-3-1 per il Milan con Donnarumma in porta, Calabria ed Hernandez terzini, Kjaer e Tomori in mezzo. Kessié e Bennacer mediani. Brahim Diaz, Calhanoglu e Castillejo, al rientro dopo la squalifica, alle spalle di Rebic. Out l'infortunato Ibrahimovic, ancora panchina per Rafael Leao.

TORINO (3-5-2): Ujkani; Izzo, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessiè; Castillejo, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic.