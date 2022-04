Torino-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

TORINO-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Torino-Milan

Torino-Milan Data: 10 aprile 2022

10 aprile 2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il Milan capolista di Stefano Pioli fa visita al Torino di Ivan Juric nel posticipo domenicale serale della 32ª giornata di Serie A. I rossoneri guidano la classifica del massimo campionato con 67 punti, frutto di 20 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte, e hanno una lunghezza di vantaggio sul Napoli e 4 sull'Inter, che ha tuttavia una gara da recuperare. I granata occupano l'11ª posizione a quota 38, con un cammino di 10 successi, 8 pareggi e 12 k.o.

Nei 75 confronti giocati in casa dei piemontesi in Serie A, si registra una netta prevalenza dei pareggi, 36, a fronte di 22 vittorie granata e di 17 affermazioni esterne dei rossoneri. Pur avendo vinto l'ultimo match all'Olimpico Grande Torino con un netto 0-7, il Milan ha perso 2 delle ultime 3 sfide disputate in casa del Torino.

Il Milan ha ottenuto 3 successi per 1-0 e un pareggio senza goal con il Bologna nelle ultime 4 giornate, il Torino invece ha collezionato 2 pareggi, una sconfitta e una vittoria di misura sulla Salernitana nelle precedenti 4 sfide nel torneo.

In vetta ai marcatori rossoneri c'è un terzetto composto da Zlatan Ibrahimovic, Rafael Leão e Olivier Giroud, con 8 goal all'attivo, mentre Josip Brekalo è il più prolifico dei granata con 6 goal. Se il gigante svedese, in caso di goal al Torino e di interruzione di un'astinenza che dura da 6 gare, potrebbe superare Silvio Piola nel 1954 (40 anni e 131 giorni), diventando il secondo più anziano marcatore della Serie A, la difesa rossonera dovrà prestare molta attenzione ad Andrea Belotti, autore degli ultimi 2 goal dei granata nella sfida.

Qualora trovasse ancora il goal con i rossoneri, 'Il Gallo' eguaglierebbe Paolino Pulici, Gugliemo Gabetto e Romeo Menti come massimo marcatore del confronto con 6 centri complessivi. In questa pagina tutte le informazioni su Torino-Milan: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO TORINO-MILAN

Torino-Milan si disputerà la sera di domenica 10 aprile 2022 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Daniele Doveri della sezione di Roma 1, e sarà la 152ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 20.45.

DOVE VEDERE TORINO-MILAN IN TV

Il posticipo serale Torino-Milan sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca dell'attesa sfida Torino-Milan su DAZN sarà affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Massimo Gobbi.

TORINO-MILAN IN DIRETTA STREAMING

Chi lo preferisse con DAZN potrà vedere il posticipo domenicale Torino-Milan in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook e su tutti i dispositivi mobili. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma e individuare il match fra quelli trasmessi.

Per guardare la partita su smartphone, tablet, iPhone o iPad, invece, bisognerà preoccuparsi di scaricare prima la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e selezionare la partita nel palinsesto.

Dopo il fischio finale, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand da parte dei clienti.

IN DIRETTA SU GOAL

GOAL offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Torino-Milan anche in diretta testuale sul sito. Basterà collegarsi con il portale per avere l'aggiornamento in tempo reale sulla gara, con la descrizione minuto per minuto di goal, eventi e azioni pericolose create dalle due squadre.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-MILAN

Juric non potrà disporre degli infortunati Djidji, Praet, Sanabria, Zaza, Fares ed Edera. In porta Berisha sarà preferito a Vanja Milinkovic-Savic. Davanti a lui la difesa a tre sarà composta da Izzo (in vantaggio su Zima), Bremer e Ricardo Rodríguez (preferito probabilmente a Buongiorno). Singo e Vojvoda, che potrebbe spuntarla su Ansaldi, dovrebbero presidiare le due fasce. In mezzo Lukic e Mandragora saranno i due interni di centrocampo. Davanti il centravanti Belotti sarà supportato da Pobega e Brekalo.

Pioli perde fino a fine stagione Florenzi, la cui assenza si aggiunge a quelle di Kjaer, Daniel Maldini, Bakayoko e Romagnoli. In attacco dovrebbe toccare ancora a Giroud dal 1', con Ibrahimovic pronto a subentrare. Sulla trequarti a sostegno del centravanti potrebbero agire Saelemaekers (in pole position su Messias), Kessié (favorito su Brahim Díaz) e Rafael Leão (in vantaggio su Rebic). Bennacer e Tonali saranno i due mediani. Dietro Calabria e Theo Hernández agiranno da terzini, con la conferma della coppia centrale composta da Kalulu e Tomori. Fra i pali ci sarà Maignan.

L'articolo prosegue qui sotto

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Ricardo Rodríguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernández; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Kessié, Rafael Leão; Giroud.