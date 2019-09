Torino-Milan 2-1: Belotti rimonta il Diavolo, buio rossonero

Seconda sconfitta di fila per il Milan, che passa in vantaggio con il rigore di Piatek ma viene rimontato nella ripresa dalla doppietta di Belotti.

Il torna a vincere dopo due sconfitte di fila e mette nei guai il , che incassa il secondo ko dopo la disfatta del derby. I granata strappano i tre punti in rimonta nella ripresa con la doppietta di Belotti.

Buona partenza da parte della squadra rossonera, che mostra per venti minuti le migliori cose della stagione con un gioco fluido e veloce. Il Diavolo passa su calcio di rigore per una trattenuta di De Silvestri su Leao: dal dischetto Piatek è ancora impeccabile e sblocca il risultato.

I padroni di casa non riescono a reagire e rischiano di subire il raddoppio: prima Sirigu compie un grande intervento sul colpo di testa di Leao, poi Piatek stacca con i tempi giusti senza però trovare l'angolo giusto. Nel finale del primo tempo l'uscita a vuoto di Donnarumma spalanca la porta a Belotti, che in caduta spara però alto.

Nella ripresa si alza il ritmo e si aprono ulteriori spazi: il Torino spinge con più convinzione ma si espone alle ripartenze del Milan, che sfiora il raddoppio ancora con Piatek, poco lucido sotto porta con un rigore in movimento di poco a lato.

Capovolgimenti di fronte continui fino al 72', quando una ripartenza granata porta al pareggio Belotti con un destro secco che sorprende Donnarumma sul primo palo. Al termine dell'azione viene espulso in panchina Reina, che esagera con le proteste per un precedente contatto su Calhanoglu. A questo punto il Milan sparisce dal campo e concede metri al Toro: Donnarumma respinge su Zaza, ma non può nulla sul tap-in in rovesciata di Belotti, che in pochi minuti ribalta il risultato. Nel finale la squadra di Giampaolo ha due grandi occasioni: prima Kessiè spreca a un metro dalla porta, poi Piatek trova uno strepitoso Sirigu sul colpo di testa ravvicinato.

IL TABELLINO

TORINO-MILAN 2-1

MARCATORI: 18' Piatek (M), 72' Belotti (T), 76' Belotti (T)

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Lyanco (57' Ansaldi), Bremer; De Silvestri, Rincon, Baselli, Ola Aina (83' Djidji); Verdi (66' Berenguer); Zaza, Belotti.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer (78' Rebic), Calhanoglu; Suso, Piatek, Leao (65' Bonaventura).

ARBITRO: Guida

AMMONITI: Lyanco (T), Bennacer (M), Zaza (T), Belotti (T), Hernandez (M), Romagnoli (M), Donnarumma (M), Aina (T), Musacchio (M)

ESPULSO: Reina