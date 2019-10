Torino, Mazzarri resta in bilico: Gattuso alla finestra

Il , dopo l'eliminazione contro il Wolverhampton enll'ultimo turno di qualificazione all' , non è stato più lo stesso. Né quello dell'anno scorso, né quello dell'estate e delle prime due, tre giornate di questa . Anzi, ha avuto un inesorabile calo, che lo ha portato fino alla disfatta accusata contro la nella giornata di mercoledì.

Urbano Cairo dopo il poker subìto dalla Lazio ha confermato Walter Mazzarri nel post-partita, anche se le sue sembrano dichiarazioni "obbligate", anche per tentare di rimettere in piedi la situazione a tre giorni dal Derby contro la .

"Mazzarri in discussione? Assolutamente no. Mazzarri è l'unico che non è in discussione. Abbiamo esaminato col mister la partita che, a parte l'inizio, non ha visto il Torino essere il Torino di questo campionato".