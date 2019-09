Torino, Mazzarri su Nkoulou: "Le gerarchie sono cambiate, dovrà riconquistare il posto"

Dopo le scuse e la pace fatta con il Torino, Nkoulou dovrà scalare le gerarchie per ritrovare il posto. Lo conferma Walter Mazzarri.

Il suo caso ha tenuto banco per diverse settimane in casa , ma ora tra la società e Nicolas Nkoulou è tornata la pace. Martedì il giocatore tornerà ad allenarsi con il gruppo e verosimilmente nel prossimo weekend sarà a diposizione.

Per rivederlo in campo potrebbe però volerci di più, visto che Walter Mazzarri ha deciso di non garantire il posto da titolare al camerunense. In conferenza stampa il tecnico ha chiarito che le gerarchie ora sono diverse, specialmente dopo i ritorni dai prestiti di Bonifazi e Lyanco.

"Ci siamo parlati faccia a faccia e gli ho detto che le gerarchie sono cambiate, e che quindi dovrà riconquistarsi il suo posto sul campo, anche perchè la concorrenza è alta in difesa".

Bisognerà avere pazienza anche per Simone Verdi, arrivato dal nelle ultime ore di mercato dopo un anno in panchina. La priorità sarà fargli ritrovare i ritmi.