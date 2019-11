Torino, Mazzarri incerto: "Belotti è convocato, ma non so se scenderà in campo"

Nella conferenza stampa prima del match col Genoa Mazzarri ha parlato di Belotti: "È convocato, ma in settimana si è sempre allenato a parte".

Nella gara del 'Ferraris' in programma per le ore 18 di domani il affronterà il . In conferenza stampa l'allenatore granata Walter Mazzarri ha rassicurato i tifosi sulla condizione fisica di Andrea Belotti, reduce da un infortunio subito nell'ultima partita.

Durante il match contro l' il capitano granata ha subito un infortunio a seguito di una brutta caduta dopo un contrasto aereo. Il 'Gallo' ha dovuto abbandonare il campo dopo appena 13' di gioco nella sfida persa dal Torino per 3-0 contro i nerazzurri. Mazzarri, durante la conferenza in vista del prossimo match dei granata, ha voluto aggiornare media e tifosi sullo stato di Belotti.

"Belotti è convocato, ma in settimana si è sempre allenato a parte. Onestamente non so dire quante possibilità abbia di scendere in campo domani".

I 'Granata' si preparano alla trasferta di Genova, quindi, mettendo in conto che molto probabilmente non potranno fare affidamento sul miglior realizzatore all'interno della propria rosa: Belotti, infatti, ha già segnato sette volte nel campionato in corso. Una brutta tegola per una squadra che sta avendo gravi problemi a trovare la via della rete e lo sa bene Walter Mazzarri che insieme al suo staff sta insistendo molto per migliorare la fase realizzativa dei suoi uomini.

"Noi ultimamente abbiamo un buon possesso palla ma non basta, serve più tranquillità e lucidità in avanti. Stiamo facendo fatica a fare gol, questo è un aspetto su cui stiamo lavorando molto"

il Torino è rimasto a secco di goal in 5 delle ultime 7 partite, il che fa dei granata l'unica squadra con delle statistiche così horror nei cinque maggiori campionati europei secondo i dati 'Opta'.