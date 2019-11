Torino, Mazzarri ammette: "La sosta non ci voleva"

Walter Mazzarri dopo la vittoria contro il Brescia: "Volevo tutti i giocatori con me, la sosta dopo questa vittoria non ci voleva".

Dopo una serie di risultati negativi di fila, che avrebbero anche potuto costare la panchina a Walter Mazzarri, il è tornato oggi al successo. I granata hanno schiantato il nuovo di Fabio Grosso con il punteggio di 4-0.

Dopo la partita Walter Mazzarri ha parlato a 'Sky Sport', trovando però un aspetto negativo adesso con cui fare i conti.

"La sosta in questo momento non ci voleva. Avrei voluto avere tutti i miei giocatori a disposizione in queste due settimane. C'era un po' di tensione per la mancanza di risultati, però poi superato il momento si è fatto molto bene oggi".

In molti hanno criticato la prestazione di Verdi, ancora in palese ritardo di condizione e non inserito nei meccanismi del Torino.