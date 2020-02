Torino, Mazzarri alla squadra dopo Lecce: "Se il bersaglio sono io..."

'La Stampa' racconta un retroscena sulla fine del rapporto tra Mazzarri e il Torino. L'allenatore aveva capito che qualcosa si era ormai rotto.

Dopo due anni molto intensi si è ufficialmente chiusa l'esperienza dal di Walter Mazzarri. Il tecnico però non è stato esonerato ma ha accettato la risoluzione consensuale del contratto che sarebbe scaduto a giugno.

Alla base della scelta, secondo quanto riporta 'La Stampa', ci sarebbe stata la consapevolezza da parte di Mazzarri che qualcosa tra lui e l'ambiente granata si fosse definitivamente rotto.

Tanto che, subito dopo la pesante sconfitta di , lo stesso Mazzarri avrebbe chiesto alla squadra se il problema fosse lui.

"Se sono io il bersaglio…".

A quel punto, insomma, l'allenatore toscano aveva capito che la sua esperienza sulla panchina del Torino era ormai agli sgoccioli e ha preferito evitare l'esonero, lasciando sul tavolo di Cairo circa 500 mila euro.

Altre squadre

La sensazione è che dopo una stagione da record, in cui il Torino aveva sognato addirittura la storica qualificazione in , la squadra negli ultimi mesi non riuscisse più a seguire il suo condottiero. Da qui la scelta di dirsi addio senza troppi rimpianti.