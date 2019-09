Torino, lo sfogo di Mazzarri fa rumore: "Le mie squadre danno fastidio"

Questa sera ci sarà - a chiudere il programma di per la quinta giornata di campionato. In conferenza stampa, Walter Mazzarri si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, lasciandosi andare anche a dichiarazioni 'criptiche'.

Queste sono le frasiche riporta 'La Gazzetta dello Sport' e che hanno fatto parecchio rumore mediatico.

"Stiamo attenti a non offendere: pretendo un minimo di rispetto per la carriera. Prima di scrivere o dire, sarebbe meglio ascoltare chi ha più esperienza e vive di calcio. Aono un professionista che vive nel calcio da 40 anni e vengo anche sbeffeggiato".

Poi Mazzarri parla più nello specifico delle sensazioni che ha in questo momento.

"Le squadre di Mazzarri spesso danno fastidio a tutti. A me associano la parola lamento, ma non è una parola da Mazzarri: io al limite protesto. Quando dico una cosa è perché mi documento e so di aver ragione. Quando parlo non dovrei essere smentito. Mi garba la verità. Quando diventi forte, in questo mondo inizi a dare fastidio. Cominciamo a fare paura, ed aumentano i nemici".