Torino, l'ex ds Bava rimpiange: "Potevo prendere Zaniolo nel 2016"

L'ormai ex direttore sportivo del Torino poteva acquistare Zaniolo: "Mi fidai di un allenatore, mi disse che il ragazzo aveva una testa particolare".

Massimo Bava parla per la prima volta da quando non è più direttore sportivo del , dopo aver sostituito Petrachi che andava alla . Adesso tornerà al suo ruolo nel settore giovanile e lascerà il posto libero per Davide Vagnati.

Oggi comunque Bava ha parlato in una diretta Facebook con l’Aiac Torino, rivelando un retroscena riguardante Nicolò Zaniolo.

"Nel 2016 la lasciò andare Nicolò Zaniolo a parametro zero, da svincolato. Io lo avevo visionato e avevo visto che era forte, però mi fidai di un allenatore, che mi disse che il ragazzo aveva una testa un po' particolare. Poi comunque provai a prenderlo lo stesso, ma in ritardo. Il giocatore di era già accordato con l'Entella".

La carriera di Nicolò Zaniolo poteva cambiare drasticamente, ed invece passò prima per l'Entella e poi per l' , prima di finire dove gioca attulamente, ovvero alla Roma.