Torino-Lecce, le formazioni ufficiali: Berenguer con Belotti, panchina per Zaza e Verdi

Le formazioni ufficiali di Torino-Lecce: c'è Berenguer con Belotti in attacco, panchina per Verdi e Zaza. Liverani con Lapadula e Farias.

Si chiude allo Stadio Olimpico Grande il terzo turno del campionato di . Il Torino, a punteggio pieno dopo due partite, cerca quei punti che potrebbero consentirgli di agguantare l’ in vetta contro il che è viceversa ancora fermo a quota 0, visto che è reduce dai ko subiti contro Inter e . Ecco le formazioni ufficiali.

TORINO (3-4-2-1) Sirigu; Izzo, Djidji, Bonifazi; De Silvestri, Rincon, Meité, Aina; Baselli, Berenguer, Belotti.

LECCE (4-3-1-2) Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Majer; Falco; Lapadula, Farias.

Walter Mazzarri schiera la compagine granata con il consueto 3-5-2 nel quale sono Izzo, Djidji e Bonifazi a comporre il terzetto difensivo davanti a Sirigu.



A centrocampo, De Silvestri e Aina sono chiamati a presidiare gli esterni, mentre in mediana agiranno Baselli, Meité e Rincon. In attacco c’è Berenguer a supporto di Belotti.



Fabio Liverani risponde con un 4-3-1-2 nel quale la linea difensiva davanti a Gabriel è composta da Rispoli, Lucioni, Rossettini e Calderoni.



Chiavi del centrocampo affidate a Tachtsidis con Tabanelli e Majer che si posizionano da interni di destra e sinistra. In avanti, c’è Falco a supporto della coppia d’attacco composta da Lapadula a Farias.