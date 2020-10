Torino-Lecce: dove vederla in tv e streaming

Il Torino sfida il Lecce nel Terzo turno della Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

TORINO-LECCE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 28 ottobre 2020

28 ottobre 2020 Orario: 14.00

14.00 Canale : Rai Sport

Rai Sport Streaming: Rai Play, raisport.rai.it

Il Torino di Marco Giampaolo sfida in casa il Lecce di Eugenio Corini nel Terzo turno di Coppa . Se i granata fanno ora il loro debutto nel torneo, i salentini hanno avuto la meglio sulla Feralpisalò nel Secondo turno, imponendosi 2-0 con reti di Henderson e Dubickas.

Sono 5 i precedenti fra le due formazioni in , con un bilancio di 4 vittorie per il Torino e un successo dei pugliesi. Quest'ultimo risale al primo confronto assoluto, giocatosi il 5 settembre 1956.

I granata sono reduci dallo scoppiettante pareggio per 3-3 nell'anticipo della 5ª giornata di campionato contro il , i salentini dalla sfida con il in Serie B. In questa pagina tutte le informazioni su Torino-Lecce: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

ORARIO TORINO-LECCE

Torino-Lecce si disputerà il pomeriggio di imercoledì 28 ottobre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese. La gara sarà la 6ª in Coppa Italia fra le due formazioni.

La partita di Coppa Italia, Torino-Lecce, sarà trasmessa in chiaro in diretta tv dalla Rai su Rai Sport (canali 57 HD e 58 del digitale terrestre).

Sarà possibile seguire Torino-Lecce anche in diretta in chiaro sulla piattaforma della tv pubblica, Rai Play. La gara sarà visibile sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'applicazione.

IN DIRETTA SU GOAL

offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire la sfida di Coppa Italia,ancheCollegandovi con il sito avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti della gara.

Tenue turnover per Giampaolo, che dove potrà opererà qualche variazione rispetto all'undici titolare granata. Probabile riposo in attacco per il bomber Belotti, che potrebbe lasciar spazio a Bonazzoli in coppia con Verdi. Alle loro spalle chance per Gojak. A centrocampo Segre dovrebbe rilevare come playmaker Rincon, mentre Meité e Linetty potrebbero essere confermati nel ruolo di mezzali. Fra i pali Ukjani rileverà Sirigu, in difesa a destra occasione per il giovane Singo, con Ansaldi inserito a sinistra (l'argentino è favorito su Murru) e N'Koulou e Bremer a comporre la coppia di difensori centrali.

L'articolo prosegue qui sotto

Corini potrebbe dar spazio in attacco a Pettinari in coppia con Stepinski o Coda. Alle loro spalle è probabile l'impiego di Mancosu sulla trequarti. A centrocampo la regia sarà affidata al greco Tachtsidis, affiancato dalle mezzali Björkengren ed Henderson. Dietro novità Rossettini al centro della difesa in coppia con Dermaku, con Adjapong e Calderoni che si disimpegneranno come terzini. Fra i pali potrebbe trovar spazio il dodicesimo Vigorito.

TORINO (4-3-1-2): Ujkani; Singo, N'Koulou, Bremer, Ansaldi; Meité, Segre, Linetty; Gojak; Verdi, Bonazzoli.

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Adjapong, Dermaku, Rossettini, Calderoni; Björkengren, Tachtsidis, Henderson; Mar. Mancosu; Pettinari, Stepinski.