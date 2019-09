Torino-Lecce dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Torino sfida il Lecce nel Monday Night della 3ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove seguirla in tv e streaming.

La 3ª giornata di si chiude con il Monday Night dello Stadio Olimpico Grande , che mette di fronte il Torino di Walter Mazzarri e il neopromosso di Fabio Liverani. I granata hanno iniziato al meglio il campionato, con 2 vittorie di fila contro e , e in caso di vittoria agguanterebbero l' in vetta alla classifica a punteggio pieno; avvio difficile invece per i salentini, in fondo alla graduatoria con 2 sconfitte con Inter e nelle prime 2 giornate.

Nei 7 precedenti nel massimo campionato in casa dei piemontesi, questi ultimi sono in vantaggio con 4 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta (1-2 nel 2000). Tutti e 5 i goal realizzati dalla squadra di Mazzarri portano la firma di giocatori diversi: Belotti, Izzo, Zaza, Berenguer e Bonifazi, mentre i giallorossi devono trovare ancora la prima rete della stagione.

L'attaccante dei salentini, Khouma Babacar, ha già segnato 3 goal in carriera al Torino, che rappresenta la terza squadra dopo Inter e cui ha fatto più reti in Serie A. In questa pagina tutte le informazioni su Torino-Lecce: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO TORINO-LECCE

Il posticipo Torino-Lecce si disputerà la sera di lunedì 16 settembre 2019 alle ore 20.45 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico Grande Torino. Il confronto, che sarà diretto dal signor Antonio Giua della sezione di Olbia, sarà il 15° in Serie A fra le due formazioni.

Torino-Lecce sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca del match sarà affidata a Dario Massara, con il supporto del commento tecnico di Lorenzo Minotti.

Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire Torino-Lecce anche in diretta sul proprio personal computer o su tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go: sarà sufficiente collegarsi nel primo caso con la pagina ufficiale del servizio, e nel secondo scaricare la app sul proprio dispositivo iOS o Android.

Mazzarri sembra intenzionato a far partire Zaza dalla panchina. Nell'undici titolare, a sostegno di Belotti, ci sarà con ogni probabilità Berenguer. A centrocampo le due fasce dovrebbero essere presidiate da De Silvestri e Ola Aina, con in mezzo Rincon perno centrale e Meité e Baselli mezzali, col recuperato Lukic verso l'esclusione dall'undici. Dietro, nonostante sia rientrato il caso N'Koulou con le scuse del centrale camerunense, saranno Djidji e Bonifazi ad affiancare Izzo. Recuperato e convocato Edera, resta a casa Iago Falque che sabato ha messo minuti nelle gambe giocando con la Primavera.

Liverani non avrà a disposizione per problemi fisici Imbula e Dell'Orco, mentre è abile e arruolabile dopo aver scontato la squalifica il brasiliano Farias. In difesa, davanti a Gabriel, a destra Benzar è in vantaggio su Rispoli, mentre a sinistra giocherà Calderoni, con Lucioni e Rossettini a comporre la coppia centrale. Sulla mediana la regia sarà affidata al greco Tachtsidis, mentre Petriccione e uno tra Majer e Shakov saranno gli interni. Davanti Babacar potrebbe spuntarla proprio su Farias per far coppia con Lapadula, sulla trequarti Falco è favoriro su Mancosu.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Djidji, Bonifazi; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Aina; Berenguer, Belotti.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Benzar, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Falco; Lapadula, Babacar,