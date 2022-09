Torino-Lecce dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Torino e Lecce si affrontano nel posticipo del quinto turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

TORINO-LECCE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Torino-Lecce

Torino-Lecce Data: 5 settembre 2022

5 settembre 2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN , Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport

Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Saranno Torino e Lecce a chiudere il quadro del quinto turno del campionato di Serie A. Le due compagini infatti si affronteranno nell’ultimo dei tre posticipi in programma.

Sarà una sfida che vedrà contrapposte squadre che hanno vissuto avvii di stagione diversi. I granata infatti, nelle prime quattro giornate hanno messo in cascina sette punti, ma sono reduci dalla loro prima sconfitta. Dopo le vittorie contro Monza e Cremonese ed il pareggio interno con la Lazio, è arrivato nella scorsa giornata il primo ko. Gli uomini di Juric l’hanno patito a Bergamo contro un’Atalanta trascinata da un Koopmeiners capace di siglare una tripletta nel 3-1 finale.

I salentini invece, dopo le sconfitte nelle prime due uscite contro Inter e Sassuolo, hanno inanellato due pareggi consecutivi: il primo interno contro l’Empoli ed il secondo, molto importante, sul campo del Napoli (1-1 con rete di Colombo per i giallorossi).

Torino e Lecce si affronteranno per la ventinovesima volta nella storia in partite ufficiali. Il bilancio complessivo sorride ai granata in virtù delle dodici vittorie conseguite, a fronte di otto pareggi ed otto affermazioni dei pugliesi.

Per l’ultimo Torino-Lecce di campionato bisogna tornare al 16 settembre 2019: in quel caso furono i giallorossi ad imporsi per 2-1 in trasferta grazie alle reti di Farias e Mancosu.

Questa pagina vi tornerà utile per rimanere informati su Torino-Lecce: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere alla partita in diretta tv e streaming.

ORARIO TORINO-LECCE

Torino-Lecce, sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie A, si giocherà lunedì 5 settembre 2022 allo stadio Olimpico Grande Torino. Calcio d’inizio programmato alle ore 20.45, a dirigere la gara sarà Manuel Volpi, della sezione AIA di Arezzo.

DOVE VEDERE TORINO-LECCE IN TV

Torino-Lecce verrà trasmessa in co-esclusiva da DAZN e Sky.

Nel primo caso sarà quindi possibile seguire la sfida su moderne smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a console di gioco come PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o ancora a dispositivi come TIMVISION BOX, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Nel secondo invece, i canali di riferimento per seguire la partita attraverso l’emittente satellitare saranno Sky Sport Calcio (canale 202); Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sarà Gabriele Giustiniani a curare la telecronaca di Torino-Lecce per DAZN. Al suo fianco, per il commento tecnico, ci sarà Simone Tiribocchi.

Telecronaca di Sky affidata invece a Dario Massara, con commento tecnico di Lorenzo Minotti.

TORINO-LECCE IN DIRETTA STREAMING

Come di consueto, sarà possibile seguire il match anche in streaming su dispositivi mobili come smartphone e tablet, o ancora su pc e notebook.

Per quanto riguarda DAZN sarà sufficiente utilizzare l’apposita app compatibile con i sistemi iOS ed Android, o in alternativa collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

Sul fronte Sky invece, sarà possibile seguire la diretta streaming attraverso Sky Go.

Una terza opzione è rappresenta da NOW, ovvero il servizio on demand offerto da Sky che offre anche la visione delle partite trasmesse dall’emittente satellitare agli utenti che acquistano il pass Sport.

Per coloro che fossero impossibilitati a seguire Torino-Lecce in tv o in streaming, c’è un’ulteriore opzione che consente di non perdersi un solo istante della sfida: la diretta testuale di GOAL. Vi racconteremo tutte le fase salienti e gli eventi del match minuto per munito dal calcio d’inizio fino al triplice fischio.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-LECCE

Ivan Juric disegnerà il suo Torino con un 3-4-2-1 nel quale, saranno Schuurs, Buongiorno e Rodriguez a comporre il terzetto di difesa. Lazaro e Vojvoda presidieranno gli esterni, mentre in avanti ci saranno Vlasic e Radonjic a supporto di Sanabria.

Consueto 4-3-3 per Marco Baroni, che affiderà le chiavi del centrocampo a Hjulmand. Al suo fianco ci sarannoa Bistrovic e Askildsen, mentre in attacco Ceesay sarà il perno centrale di un tridente completato da Strefezza e Di Francesco.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Bistrovic, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.