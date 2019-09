Torino-Lecce 1-2: colpo giallorosso, i granata mancano l'aggancio in vetta

Il Lecce fa il colpo all'Olimpico con Farias e Mancosu: il Torino crolla per 1-2. A nulla serve il pari di Belotti. Giallo per un rigore nel finale.

Il manca la chance di agganciare l' in testa alla classifica di . All'Olimpico i granata crollano contro il , che conquista i suoi primi punti stagionali. Due volte in vantaggio i salentini, ma i padroni di casa rispondono soltanto allo 0-1. Al triplice fischio, dopo un giallo per un rigore dubbio, festeggia Liverani: i suoi espugnano Torino 1-2.

Né Verdi, né Zaza. La scelta di Mazzarri per affiancare Belotti ricade su Berenguer : l'intesa tra i due c'è, ma allo spagnolo ex Osasuna manca la concretezza per risolvere e sbloccare il punteggio in più di una situazione. Così il primo goal della partita lo segna il Lecce, grazie al tap-in vincente di Farias dopo una corta respinta di Sirigu su Falco.

La difesa granata soffre eccessivamente le imbucate e la profondità del tridente di Liverani, con Majer a innescare le azioni offensive. Il primo cambio però, all'intervallo, è offensivo: Zaza per Berenguer. L'ex e ha subito impatto sul match: si procura il rigore che Belotti converte per l'1-1, dopo che proprio il 'Gallo' si era visto annullare un goal dubbio.

Entra anche Verdi , ma a cambiare ancora il parzialee è un subentrato del Lecce: Mancosu anticipa Bonifazi, ancora su una respinta di Sirigu, e riporta i salentini in avanti. Il portiere del Torino deve anche esibirsi in un miracolo sulla girata di Babacar per evitare un passivo ancora più pesante.

L'ultima occasione la nega Gabriel : tripla parata di riflesso e lucidità su un cross tagliato da sinistra. L'ultimo brivido è del Var: Giua non concede un rigore dubbio per una trattenuta su Belotti. E dopo 102 minuti il Lecce torna a casa con i primi tre, pesantissimi punti della sua stagione.

IL TABELLINO

TORINO-LECCE 1-2

MARCATORI : 35' Farias (L), 58' rig. Belotti (T), 73' Mancosu (L)

TORINO (3-4-2-1) Sirigu 5.5; Izzo 5.5, Djidji 4.5, Bonifazi 5; De Silvestri 5 (80' Laxalt s.v.), Rincon 5, Meité 5.5, Aina 5; Baselli 5 (71' Verdi 5), Berenguer 5 (46' Zaza 5.5), Belotti 6.

LECCE (4-3-1-2) Gabriel 7; Rispoli 7, Lucioni 6.5, Rossettini 6.5, Calderoni 7; Tabanelli 6.5, Tachtsidis 6.5, Majer 7 (81' Shakhov s.v.); Falco 7; Lapadula 6.5 (63' Mancosu 7), Farias 7 (63' Babacar 6.5).

ARBITRO : Antonio Giua.

AMMONITI : Berenguer (T); Lucioni, Rossettini, Farias, Tabanelli, Rispoli (L).

ESPULSI : nessuno.