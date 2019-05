Torino-Lazio: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Torino sfida la Lazio nella 38ª e ultima giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Walter Mazzarri ospita la di Simone Inzaghi nella 38ª e ultima giornata di . I piemontesi sono settimi con 60 punti, frutto di 15 vittorie, 15 pareggi e 7 sconfitte, e non possono più sperare nella qualificazione all' , visto che, anche i capitolini sono ottavi con 59 punti e un cammino di 17 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte, e sono certi di andare in Europa League in virtù della conquista della Coppa .

'Il Gallo' Andrea Belotti è il miglior marcatore dei granata con 15 reti in 36 presenze, mentre Ciro Immobile è il bomber dei biancocelesti con 14 reti in 35 partite. Il Torino ha ottenuto un pareggio nel derby della Mole, un successo con il e una pesante sconfitta ad nelle ultime 3 gare disputate, la Lazio invece viene da una sconfitta, una vittoria e un pareggio nelle ultime 3 giornate, oltre che dall'affermazione in contro l' .

QUANDO SI GIOCA TORINO-LAZIO

Torino-Lazio si giocherà domenica 26 maggio 2019 alle ore 15.00 allo Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese. La partita sarà il 128° confronto fra le due formazioni in Serie A.

DOVE VEDERE TORINO-LAZIO IN TV E STREAMING

La partita Torino-Lazio sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Chi lo volesse potrà seguire la partita anche in diretta sulla piattaforma Sky Go, collegandosi con i propri personal computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-LAZIO

Mazzarri manderà in campo la miglior squadra per provare a centrare l'obiettivo dell'Europa League. Ansaldi è recuperato e a sinistra se la gioca con Aina, mentre De Silvestri agirà a destra con Rincon playmaker e Baselli e Meité mezzali. In attacco Iago Falque insidia Berenguer sulla trequarti, mentre capitan Belotti sarà l'unica punta.

Simone Inzaghi potrebbe dover rinunciare a molti giocatori, ma ritroverà Radu in difesa dopo la squalifica: con lui nel reparto arretrato biancoceleste ci saranno Acerbi e Bastos. A centrocampo Lucas Leiva e Milinkovic-Savic non sono al meglio, mentre sulla destra Marusic non è sicuro del rientro: possibile giochi Jordao, con Romulo a destra, Parolo mezzala e Badelj in regia. In attacco possibile avanzamento di Cataldi alle spalle di Immobile, a meno che non recuperi qualcuno. L'alternativa è il giovane Capanni.

TORINO (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Ansaldi; Iago Falque; Belotti.

LAZIO (3-5-1-1): Proto; Bastos, Acerbi, Radu; Romulo, Parolo, Badelj, Jordao, Lulic; Cataldi; Immobile.